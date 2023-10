El acuerdo entre PSOE y Sumar, entre Sánchez y Díaz, no es más que el punto de partida para la formación de gobierno, pero en ningún modo una mejora de las condiciones para su construcción definitiva. Todas sabíamos que el objetivo electoral de ambas formaciones era la coalición, y en ese sentido, la escenificación tan recreada no aporta más que eso, la propia escenificación de que el camino está iniciado.

El problema de ser los primeros en construir el entendimiento es que los elementos sobre los que se construye el acuerdo tienen que ser un avance, pero en ningún caso cierran el contenido de los compromisos gubernativos, que se dejan para última hora y para los últimos socios.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo, pero falta por saber si todos los componentes de Sumar están comprometidos con ese acuerdo y con ese gobierno, y sólo los tiempos dirán hasta qué punto los de Podemos se sienten incluidos en ese pacto.

Esa es la primera línea, la de salida, y en la salida no estaban todos los de la partida, ni todos los socios, ni todos los temas; el acuerdo entre PSOE y Sumar se ha centrado en aspectos laborales y ha dejado, conscientemente, de lado los temas de carácter territorial que ya es ineludible abordar.

La segunda línea de acuerdos para la formación de gobierno tendrá como base el debate territorial, con una premisa, si hay gobierno habrá debate territorial y si no, no. Y no crean que a todos los nacionalistas les interesa profundizar en el debate territorial; al contrario, el debate territorial interesa a todos los que quieren una solución, los que no quieren una solución, ya desde el nacionalismo español como desde los nacionalismos periféricos, prefieren que no haya debate.

Y así, el PP coincide en esto con las posturas de los sectores más radicales de Junts, prefieren que no se abra el melón y seguir defendiendo posturas maximalistas y estáticas de unos y de otros. Los principios no se negocian, la nación no se discute, ni la española, única, para unos, ni la catalana, para otros; y ambos prefieren no plantearse la convivencia federal entre ambas ideas tan semejantes, tan abstractas, tan identitarias ambas para los que nos sentimos españoles y gallegos de igual forma.

La Constitución va a cumplir 45 años, la hemos respetado e incumplido como nos ha dado la gana a lo largo de este tiempo, nos hemos aferrado a ella cuando nos ha convenido y hemos usado su nombre a nuestro antojo; y ahora, esta España pluripartidista, en la que todos los votos son importantes, tiene que afrontar una relectura territorial que incluya las lógicas nacionales periféricas.

PSOE y Sumar, en su acuerdo, han dado la “chicha” de izquierda a las clases medias y trabajadoras, ahora hay que integrar las visiones territoriales; y todo apunta en que las identidades nacionales periféricas piden paso.

Los vascos y catalanes lo tienen claro, los partidos y los gobiernos, también las ciudadanías, el BNG, pero también el PP y el PSOE gallegos tendrán que poner su posición encima del tablero; un día nos unimos para demandar un estatuto de nacionalidad histórica para Galicia, ahora toca saber si nos uniremos para demandar los mismos criterios de reconocimiento de nuestra identidad que vascos y catalanes, o haremos lo que diga Madrid.

*Profesora de Ciencia Política y Administración. Equipo de Investigacións Políticas da Universidade de Santiago