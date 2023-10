Algo de sentidiño

Tal como está el país, o al menos como lo ven muchos de sus habitantes, parece llegado el momento de reclamar al oficio político, y dado que el sentido común, y las vergüenzas –la ajena y la propia– escasean, la aplicación de una receta gallega que casi nunca falla: el sentidiño. Y se aplica el “casi” porque precisamente ahora, cuando más falta hace, da la impresión de que en el Paramento gallego hay contagio de otras instituciones en las que el jaleo es ya costumbre.

Siempre en opinión personal, a la Cámara parece haber llegado, no se sabe muy bien por qué, la sensación de que las elecciones, sean cuales fueren –porque nadie descarta, aunque aparenten muy improbables, una repetición de las generales–, estén a la vuelta de la esquina. Específicamente las gallegas, a pesar de que el único que puede convocarlas, que es el presidente de la Xunta, haya negado ya que piense en ello. Cousas veredes...

Lo cierto es que el rumor –porque de momento no pasa de ahí– se ha generalizado y como es habitual, los nervios aparecen en los partidos políticos. Quizá en esta ocasión de modo más visible, sin descartar que se deba a la propaganda de los aspirantes de que “esta vea sí” conseguirán lo que hace casi veinticinco años no logran: aparcar con votos al PPdeG del gobierno. Buscan crear un ambiente en la opinión pública para que crea en esa posibilidad: es legítimo, pero en modo razonable.

Conste que quien expone este punto de vista no elude en modo alguno a la propia Xunta de alentar en cierto modo el rumor: la lluvia de anuncios de todo tipo, ayudas a quienes las necesitan y a veces a quienes no tanto, y la multiplicación de iniciativas que agradan a la gente del común –por cierto, es el “modelo” de la actual Moncloa– incitan a la “sospecha” de que algo se mueve. Todo ello entra en la costumbre, pero conviene al menos guardar las formas. Porque la ciudadanía no es idiota.

En el último pleno parlamentario no se guardaron. La llamada “sesión de control” multiplicó su condición de cualquier cosa menos eso y traspasó los límites del sentido común. Unos y otros atribuyéndose méritos futuros o negándo los actuales, olvidando que todos hacen algo parecido; utilizando a sectores sociales que no atraviesan precisamente una situación cómoda y/o bordeando el insulto, o un gobierno abandonando el hemiciclo para no disculparse, es un espectáculo lamentable. Por eso se reclama sentidiño: para no dañar más la imagen de la política y, lo más importante, del sistema.