Redondelano pero vigués desde el 2000, apasionado desde la infancia por el dibujo y la pintura, herencia de tres tío abuelos pintores. Aunque trabaja con varias técnicas como acuarela, acrílico, carboncillo... se dio a conocer con sus dibujos hiperrealistas con bolígrafos Bic. Con exposiciones en lugares como Matadero (Madrid), Clorofila Digital (Madrid) Galería Quadro o Espacio Beny, galería en la que estos días participa con acuarelas en una exposición colectiva. ¿Murales? También, como el de la poeta María do Carme Kruckenberg en la C/Roupeiro o el de 9 mts para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del CUVI. Enamorado del mar todos los días lo visita para recargar pilas.

Augusto Rodríguez

La vida, un frenesí. ¡Rómpete de risa con Popín y Lol!

¡Aquí y ahora te conmino Payaso Popín! Los dioses te confundan si no me guardas al menos una entrada para ese espectáculo de total clown que preparas con Lol para que estalle en carcajadas el auditorio Salesianos el día 4 a las 19 horas. A vida, un frenesí es el título que le habéis puesto a esto que tú llamas “ itinerario clown sobre el paso del tiempo” y que tiene por misión desencajar a pura risa las mandíbulas batientes de los espectadores, mayores o jóvenes. ¡Qué falta nos hace la risa, Popín, y más la que surge de ese mundo clown que tú y tu Lol, tu pareja (en escena) conocéis tan bien! ¿Cuántos años hace que te conozco y te sigo, Adolfo Maguna “Popín”? Al menos 33, la edad de Cristo, y sé que a lo largo de ellos has hecho reír a infinitos niños y mayores, como sé que este espectáculo que os dirige David Alonso e ilumina Beatriz de Vega, que muestra la estupidez humana con pequeños sketchs poco más de una hora, es la mayor apuesta de vuestra vida. En la taquilla Salesianos están las entradas. Id a Internet o a taquilla, comprad y recibiréis el don de la risa.

El apostolado cinéfilo José Gil llegó a Vigo con su Cinemóvil

Igual que aquellos de La Barraca recorrían los pueblos de la España republicana en sus destartalados camiones o a lomos de animales para llevar el teatro a los pueblos, así hacéis vosotros pero llevando el cine del pionero gallego José Gil en vuestro Cinemóvil. ¡Qué gran labor estáis haciendo, queridos Manolo González e Ignacio Vilar con vuestro apostolado cinéfilo por tierras gallegas! Ayer viernes hicisteis parada en Vigo y muchos alumnos y público en general disfrutaron ese mundo Gil que se recrea dentro de vuestra furgoneta reconvertida en sala de cine. SI ayer llegasteis a Vigo y currasteis todo el día, hay que proclamar a los 4 vientos que hoy por la tarde, a las 20 horas en el Centro vecinal e Cultural de Valladares, tendremos un concierto homenaje a José Gil (que era un melómano nacido en As Neves pero residente en Vigo) a cargo de la Unión Musical de Valladares y con música popular gallega, sí, pero también oiréis la Caballería ligera de Franz von Suppé, el Autumn Leaves de Joseph Kosmal... Nada menos que a 22 pueblos, Manuel e Ignacio, habéis llevado ya la buena nueva del cine de Gil y, cuando acabéis en Vigo, vuestro peregrinaje cinéfino pasará por seis más como O Grove, Salvaterra... ¡Buena pro os haga, queridos, en vuestra apostólica misión por galaicas tierras!