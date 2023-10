García Lorca, poeta de noso

Reclamaba estes pasados días nunha, súa, columna o vello e moi caro amigo, compañeiro de tarefas varias, Xosé Luís Méndez Ferrín –quen, como Vdes. coñecen dabondo escribe aquí ao lado, na porta situada máis á esquerda– arredor de que unha próxima celebración do Día das Letras Galegas sexa dedicada a honrar a figura e mais a obra de Federico García Lorca, sen dúbida un dos poetas maiores non só das letras peninsulares senón aínda do conxunto mundial.

Pois ben; como han de coñecer asemade moitos –cando non todos e todas– de entre os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais, Lorca é autor en lingua de noso dun pequeno volume –precedido por un prólogo en castelán da autoría de Eduardo Blanco Amor– que leva por título, precisamente, “Seis poemas galegos” e que foi publicado en Santiago de Compostela, en 1935, pola editorial Nós. Con certeza, cadaquén ha de ter a súa favorita de entre as seis alfaias que nos legou: a título persoal, debo confesar que me inclino polo “Madrigal á cibdá de Santiago” (“Chove en Santiago/meu doce amor./Camelia branca do ar/brila entebrecida ó sol./Chove en Santiago/na noite escura./Herbas de prata e de sono/cobren a baleira lúa…”): os fermosos versos veñen contar, ademais, coa musicación realizada por Alberto Gambino en 1999, a cálida voz de Rosa Cedrón e toda a sensibilidade dos Luar na Lubre postos, daquela, nunha feliz complicidade.

Ben sei que acaso obxectarán algúns, e en primeiro lugar, que o grande autor de “Poeta en Nueva York” non coñecería como lle cómpre o noso idioma para ser quen de expresarse por escrito nel e de aí, en consecuencia, que non caiba recoñecer como enteiramente/realmente súa a creación dos “Seis poemas…”.Desde logo, acontece que é privilexio, e deber!, da crítica propoñer, inquerir…, esculcar nos textos e, xa que logo, fornecer e aprestar á luz do día todos os recantos que aqueles poidan agachar. Ou o que vén ser o mesmo para o caso que nos ocupa: determinar cando e por que xurdiron as estrofas lorquianas e, así mesmo, levar a cabo unha cumprida análise arredor da participación nelas –e do nivel desta– por parte de Ernesto Guerra da Cal e Eduardo Blanco Amor. Porén, non ven ser o presente o espazo axeitado para debullarmos polo miúdo semellantes episodios. Apuntemos, non obstante, que Federico visitou o noso país en catro ocasións (outubro de 1916 e en maio, agosto e novembro de 1932); un ano máis tarde da derradeira, o poeta foi declarar en Buenos Aires: “A mi llegada a Galicia, ellas (las “fuerzas formidables” de Compostela y el paisaje) se apoderaron de mí en forma tal que también me sentí poeta de la alta hierba, de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego, y una imperiosa necesidad de hacer versos, su cantar me obligó a estudiar a Galicia y su dialecto o idioma, que para lo maravilloso, es igual”. En todo caso, entre o verán de 1932 –cando redactou o “Madrigal”– e a fins de 1934/primavera de 1935, Lorca deu concluído o seu labor: os “Seis poemas…” fixéronse realidade.

“García Lorca (e mais os demais autores alófonos) son merecentes dun Día das Letras Galegas”

Guerra de Cal e Blanco Amor? Como moi ben sinalou no seu día D. Paco del Riego: “Tense dito que (…) non coñecía o galego. De ser así, resultaría unha farsa a publicación dos Seis poemas, cousa á que o poeta non podía prestarse.” Déanme Vdes., entón, licenza para acudir ao célebre lema da Orde da Xarreteira: “Honi soit qui mal y pense!” (“que sinta vergoña quen disto pense mal!”). Federico García Lorca asinou co seu nome e apelidos o pequeno volume. Punto e parágrafo.

“Pero… é que, por moi do poeta que veñan resultar…, trátase apenas de seis composicións…”, volverán obxectar algúns/algunhas. De acordo: se do que se trata é de valorarmos a literatura ao peso, podemos levar a termo un amplo repaso e proceder á pertinente expurgación. Agora ben; se, polo contrario, o noso propósito está en tasar, avaliar… a calidade dos versos, estes –próximos, en aberto diálogo con esoutros de “Diván del Tamarit”– conforman, cómprelle agora a reiteración, verdadeiras pequenas xoias da mellor poesía. Talmente como acontece con aqueloutras –apenas sete– que axeitara Martín Codax.

Pero é que ocorre, alén diso, que un Días das Letras Galegas dedicado a Lorca ten aínda máis sentido cando sabemos da presenza doutros autores alófonos –Carles Riba, Eduardo Jorge Bosco, Pedro Guisado, Anne Marie Morris…; o profesor Xesús Alonso Montero ten traballado ben nesta liña– que así mesmo se sentiron engaiolados pola nosa cultura e polo noso país e que foron compoñer, daquela, fermosos versos en idioma de nós.

Doutores ten a Igrexa e membros de seu a Academia galega. Ademais do, citado, X. L. Méndez Ferrín, Xosé Ramón Barreiro, Manuel Rivas ou Xosé Luís Axeitos auspiciaron unhas Letras Galegas para Lorca (e, penso) para esoutros compañeiros na alofonía. Coido que, de certo, si que se trataría dunha espléndida homenaxe.