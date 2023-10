Ahí los tenéis una año más. Son el clan “os das casas baratas”, casi tres generaciones que fueron vecinos del Grupo Sindical de la parroquia mosense de Pereiras, que por estas fechas se reúnen para hacer honor a su memoria común en torno a un cocido aunque en el presente muchos estén dispersos por aquí o por allá. La mayoría aprendieron a leer, a sumar y restar en aquellas escuelas unitarias con don Tomás, doña Rita, don Gaspar y doña Amelia (hoy con tanta horizontalidad se ha perdido el don magisterial) y ahí están, todos hermosotes dando marcha tras vivir aquellos tiempos más grises. Ahí los tenéis: hechos un “ejemplo” tras caminar desde aquellos años “en blanco y negro” a esta vida actual llena de “color”.

¡O Dios mío! ¿ La estatua otra vez?

Los dioses nos asistan. ¿Otra vez han descabezado literariamente la efigie de nuestro inolvidable Manuel Castro en Príncipe? ¿Otra vez y van 14 han desgajado el periódico broncíneo que se eleva desde su dedo como tantas veces le hemos visto en vida al otrora vendedor de periódicos? Ya se nos fue al más allá Jandro Rodríguez, el autor de la escultura, no sé si harto de tanto atentado a la misma; ya frota las manos Cuqui Piñeiro, en espera de que la manden otra vez a reparar a su fundición; ya veo inquirir airado al alcalde Caballero, antes de condenarla a la vida monacal, a su concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez, puesta atrás en jarras la de Patrimonio, Carmela Silva, para qué coño sirven las nuevas tecnologías de vigilancia, por qué sigue ciega la cámara que ya en 2015 juraron que apuntaría hacia allí. No, no creáis que son unos iconoclastas en contra del estatuismo quienes lo hicieron, como los que atentaron contra la de Colón, la de Churchill o Cervantes: eso requeriría una inteligencia al menos primaria de la que ellos carecen. Son unos indigentes mentales que merecerían castigo de cepo, hoguera en plaza pública o envío a galeras si nuestra Justicia no se hubiera convertido en blanda e indulgente. Pero la pregunta es siempre la misma: ¿Tan cerril e incompetente es el sistema de vigilancia municipal? Pues id allí y delinquid. No os verán.

De cuatro a cuatro, café torero

¡Pardiez, Breogán Cabezas, hijo de María Alonso, hermano de Suevia, es que no paras! Dices que todo lo que se mueve en Vigo pasa por tu local, De Catro a Catro, y exageras un poco pero no te quito toda la razón. Si un día escribiéramos la historia de ese café cantante, café torero, café totalero, en cuya inauguración creo que estuve yo en 1981, no bastarían las páginas de este periódico para contarla. Lo que sí es cierto es que desde que en 2005 lo llevas tú apoyado por tu madre, María, y respaldado por tu hermana, ese espacio tan hermoso, estilo Años 20, es un foco de actividades diversas. Tal espíritu activista se ha intensificado después de la pandemia y, si los martes tenéis clases de tango, los miércoles de idiomas o faladoiros en gallego, los jueves presentación de libros o charlas, los viernes y sábados conciertos, magia, teatro como este mismo viernes con el espectáculo músico-teatral de María Alonso (no tu madre, otra)... o sea que tu café ahí en la calle Gerona, 16, es un centro cultural expandido, un pequeño emporio, una mina. ¡Felicidades, Breo!

Y los de Cada niño un juguete

¿Cuántos años lleva uno hablando de la campaña Cada niño un juguete que inició Carlos Leiro desde la asociación Stop que preside? Me dice Carmen Otero, que ha tenido que asumir más trabajo porque Leiro está una pizca convaleciente de una operación, que nada menos que 15. ¡Cáspita, como pasa el tiempo! Me dicen que este año estrenan nuevo espacio para albergar los juguetes, amplio, fenomenal y en el centro de Vigo, en ese García Barbón 110 donde también está Mapfre. En otro ese tiempo ha crecido extendiendo su oferta de juguetes gratuitos más allá de Vigo, al tiempo que aumentó su recepción de regalos, que el pasado año fueron 16.000. ¡Ya está en marcha la campaña!