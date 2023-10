Centenario do SEG

Estanse a elebrar os cen anos dun acontecemento que ocorreu o día 12 de outono de 1923. Daquela, un conxunto de mozos universitarios reuniuse no Castro de Ortoño (concello de Ames,) co propósito de fundar unha sociedade científica que habería de se chamar, seguindo a moda alemá, Seminario de Estudos Galegos. O lugar foi escolleito por ser considerado chave na educación dunha Rosalía de Castro inmersa, de meniña, na sociedade rural e alonxada da súa nai, todo segundo un relato biográfico hoxe totalmente cuestionado. Datas despois, a fundación do que citaremos SEG nesta bagatela tería lugar de modo efectivo en Compostela.Alí estiveron Xosé Filgueira Valverde, Lois Tobío, Fermín Bouza Brei, Martínez López e outros. Ao longo dos seus poucos anos de existencia o SEG organizouse, acometeu xeiras científicas, publicou anuarios e monografías insistindo moito en arqueoloxía, xeografía, etnografía.

“Os feixistas non esquencían que, do SEG, xurdira un anteproxecto de estatuto de autonomía para Galicia”

O núcleo inicial chamou pola xeración anterior (ou Nós): Castelao, Otero Pedrayo, Cuevillas, sentíronse recoñecidos e respectados. Unha lexión de socios protectores contribuiu co seu óbolo e apoio solidario. A Universidade de Santiago abriulle as súas portas. Dous cregos eruditos, Pedret Casado e Xesús Carro, sumáronse á obra. Luís Iglesias suscitou atención ás Ciencias da Natureza. Pero toda a actividade do SEG haberíase de interromper abruptamente en xullo de 1936 e debido á sublevación militar franquista. A conexión, capilar e permanente, co Partido Galeguista ocasionou a prisión, ostracismo, exilio ou morte violenta de moitas persoas relacionadas co SEG.

Os feixistas non esquencían que, do SEG, xurdira un anteproxecto de estatuto de autonomía para Galicia e unhas bases unificadoras do idioma galego. O que sinalaba un obxectivo separatista que había que destruír. A arroiada entusiástica que o SEG fora bateu ca Historia Negra de España, pois. O patrimonio universitario que usaba o SEG foi reclamado polo reitor Ruiz del Castillo, que tamén interviu, no nome dos sublevados, a Academia Galega, o que lle proporcionou a Otero Pedrayo tema para dous poemas censorios que son flores reactivas da mellor sátira política galega. Máis tarde a diplomacia dun Sánchez Cantón adherido aos sublevados viu lograda unha segunda versión, totalmente ficcional, do SEG en forma de Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento. O troco do galego polo castelán delata a falsidade conxénita do novo ente, que, igual ca outras institucións franquistas, persiste nos nosos días.