La supra municipaliad

Es una buena idea, que recogía este periódico hace pocas horas, ésa de que la Xunta proporcionará licencias urbanísticas a empresas de interés para Galicia en el caso de que los municipios se retrasen de forma no justificada. Y sería aún mejor –la idea– si la Administración autonómica cumpliese con su papel no tanto al ibérico modo sino con la agilidad que en otros países demuestran. O sea, que la burocracia no espante posibles inversiones por el mero hecho de que su tramitación practique lo de “vuelva usted mañana” de una forma literal. O más tarde todavía.

Quede claro que no se pretende en absoluto con lo dicho faltar al respeto que merecen los/as funcionarios/as, entre otras razones porque también ellos/as, en tanto que ciudadanos, padecen los inconvenientes de un sistema que aparenta confundir las garantías con la lentitud. Una lentitud que ha producido sin duda la pérdida de oportunidades para este Antiguo Reino con respecto, por ejemplo, al tantas veces mencionado norte de Portugal. Es de suponer que el anuncio de la Xunta, que de algún modo se relaciona con el concepto de supra municipalidad –y cuya aplicación causó problemas con algunos ayuntamientos como Pontevedra y Elnosa– no se citaba en el marco del acuerdo que busca el Ejecutivo autonómico con la Fegamp que, en principio, abarcaba otros asuntos, pero es una buena oportunidad sobre todo para hacerlo –o intentarlo– más amplio y ambicioso. Aparte de necesario, por supuesto. Cierto que la supra municipalidad no es sino una norma en vigor cuya aplicación en caso de necesidad suscita más desencuentros que pactos, pero tal como lo plantea la Xunta podría dar mejores resultados, como apunta el antiguo proverbio según el cual “es preferible un mal acuerdo a un buen pleito”. Y bastaría un rápido repaso por la historia reciente de Galicia para convencer a los incrédulos más acérrimos. Aunque, además, se precisa también inteligencia política, y ésas son palabras mayores. Cuanto queda dicho, naturalmente como opinión personal, conecta con el “municipalismo”, un término que está de moda y que en realidad pocos entienden en su aspecto más sencillo y positivo, que es el de colaboración y búsqueda de soluciones colectivas a problemas comunes. Claro que para eso se requiere voluntad y algo de inteligencia política, Valor éste que, aquí, no abunda, precisamente. Y quede constancia de que la opinión que se deja escrita no se resume en hacer más pequeño y débiles los municipios, sino más grande y fuerte el país.