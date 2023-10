Insistencia no lobishome

“Túa nai é bruxa, / teño medo dela porque ela me come./ Túa nai é bruxa, / túa nai é bruxa, teu pai lobishome.” Esta cántiga ten orixe en Cotobade e foi recolleita nos anos vinte do século pasado por Antón Fraguas. Ben veces nos temos ocupado do mito do lobishome que, en Galicia, parece ser duradoiro. Deuse o caso de que galego (do Concello de Esgos) era Manuel Blanco Romasanta, que viviu no ecuador do XIX. Este home foi procesado en Allariz por diversos crimes cometidos créndose el en estado de lobishome e, polo tanto, incapaz de se resistir á pulsión asasina. Foille conmutada a pena de morte pola de cadea perpetua grazas a Rúa Figueroa, o seu avogado e ilustre intelectual.

Romasanta morreu, segundo teño entendido, no 1852. O asunto foi famoso e difundido nos xornais da época. Mesmamente o seu expediente procesal circulou impreso e en forma de libro. O caso Romasanta forneceu de documentación a diferentes autores galegos para produciren relatos novelescos como foron os debidos as plumas de Vicente Risco, Carlos Martínez Barbeito, Alfredo Conde, Xosé Miranda. Algúns deles foron seguidos de versión cinematográfica.

Pero a verdade é que o lobishome pasara da oralidade á literatura escrita e culta moito antes. Na Grecia e Roma clásicas, houbo presenza do lobishome, chamado lukánthropos desde Herodoto. Lemos un relato de licantropía, ou transformación de home en lobo, no Satiricón de Petronio (morto no 66 d.C.). Máis a excelsitude e o horror monstruoso que se confonden co sublime, asociado á licantropía, aparecera por primeira vez nas Metamorfoses de Ovidio (43 a.C.- 17d.C). Alí, no poema de Lycaon xorde a primeira aparición do lobishome na gran literatura.

Sendo eu mozo apañei testemuñas (na Limia, en Teis, en Sárdoma) de casos, dados coma reais, do que Cervantes chamou no seu Persiles hoxe desamparado de lectores, “manía lupina”. Ou sexa a tolemia de xentes reais que, créndose malfadadas e transformadas en lobishome, corren a noite e perpetran crueldades. Despois da grandeza de Ovidio, o noso lobishome literario preferido é o de María de Francia, poeta enigmárica que nos narra nun “lais” inquietador escrito en francés anglonormando do século XII, a historia de Bisclavert, lobishome de estirpe bretoa. Co cal as Fisterras Atlánticas renovan os seus vínculos de reciprocidade.