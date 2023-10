Ser tú mismo es un acto que exige valor y esfuerzo. Requiere dirigir la mirada hacia el interior de uno mismo y descubrir quién eres en realidad, más allá de las expectativas externas, las cuales sí puedes considerar, siempre y cuando no supongan imposición. Para encontrarte, no tienes que buscar mucho fuera, porque tu vida está dentro de ti mismo y, en parte, dentro de aquellos que están más próximos a ti. Ser tú mismo significa ser consciente de tus capacidades, virtudes y peculiaridades, a la vez que aceptas tus imperfecciones y deficiencias como parte integral de lo que te hace único. Cuando te atreves a ser tú mismo, te liberas de la carga de tratar de ser alguien que no eres, y eso constituye una experiencia liberadora y gratificante. Además, la autenticidad también impulsa el crecimiento personal. El polímata griego Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) lo respaldó con estas palabras: “El hombre más poderoso es aquel que es totalmente dueño de sí mismo”. Cuando te enfrentas a tus miedos y te atreves a ser tú mismo, te desafías a aprender, crecer y evolucionar. Nunca permitas que alguien te trate mal, ni peor de lo que mereces. Mantente siempre tal como eres, no te dejes influenciar ni intimidar por acciones contrarias e insignificantes de otros, ignóralos y sigue el camino que has escogido. A medida que te conoces mejor a ti mismo y lo que vales, puedes tomar decisiones más acordes con tus metas y sueños, lo que te llevará a mejorar en todos los aspectos, e incluso más, si eres tú quien inicia los cambios necesarios. Se afirma repetidamente que el tiempo cambia las cosas. No es verdad, somos tú, yo y los demás quienes las cambiamos para bien o para mal. Así que no evadas responsabilidades. Y si te resulta imposible cambiar esas cosas que no te gustan, tienes una alternativa: cambiar la forma de verlas y descubrirás cómo te parecen otras. No hay mujer ni hombre más inteligente, digno, admirable y feliz que aquel o aquella que, creyendo en sí mismo y en sus cualidades, conserva su integridad física y moral, su dignidad, se hace respetar y no permite que nadie menoscabe, por mero placer, entretenimiento o la tendencia del momento, sus principios y valores. Hay matices de nuestra personalidad que son singulares, que no compartimos con nadie. Incluyen sentimientos íntimos como nuestras inclinaciones, nuestras creencias, nuestro propio orgullo, modo de dar y darnos... Todo ello conforma nuestra personalidad individual que en ningún caso debemos perder, por concesiones malentendidas o, lo que es peor, por adulación.

La autoestima no es egoísmo ni siquiera individualismo; es algo necesario para las personas que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas desde su mejor parte y cualidad. Eso no implica que no busques los apoyos necesarios en otras personas, pero con ciertos límites y cuidados y considerando la advertencia del escritor y motivador estadounidense Steve Maraboli (nacido en 1975): “Si pasas el tiempo con pollos, vas a cloquear, y si pasas el tiempo con águilas, vas a volar”. No tengas miedo de ser como eres. Si lo consigues, te sentirás mejor y tratarás mejor a los demás. El temor siempre es mayor que la realidad, salvo que seas un necio ingenuo. Además, el miedo puede ser estimulante, sobre todo si eres indeciso, siempre y cuando no permitas que te bloquee. No obstante, vencer el miedo no debería significar ser arrogante ni considerarse en exceso. Así lo expresó el filósofo escéptico y ensayista libanés, naturalizado estadounidense, Nassim Nicholas Taleb (nacido en 1960): “Mi principal afición es burlarme de las personas que se toman a sí mismas demasiado en serio por la calidad de sus conocimientos y que no tienen las agallas para decir a veces: No lo sé...”. Un pensamiento que comparte este escribidor. En todo caso, no debes olvidar que, si tienes la impresión de que la gente no te aprecia lo suficiente, debes considerar que la estima que cada uno alcanza no es consecuencia de lo que se recibe, sino de lo que se da. Y si eres generoso y das, hazlo con cuidado y discreción, porque la gente tiene su amor propio y puede creer que, en lugar de generosidad, es dependencia.

Escucha a todos, pero no te dejes contagiar. Antes de aceptar opiniones ajenas, verifica si coinciden con las tuyas o, mejor aún, da tu propia opinión. Es verdad que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos evitar que nos afecte. Tampoco debes preocuparte en exceso por cómo te verán en el futuro. Sobre ello escribió el periodista, filósofo existencialista y dramaturgo francés, aunque nacido en la Argelia francesa, Albert Camus (1913-1960): “A veces pienso en lo que los historiadores del futuro dirán de nosotros. Una sola frase será suficiente para definir al hombre moderno: fornicaba y leía periódicos”. Las leyes, las normas, las reglas... son para todos, pero por encima de todo está la conciencia individual. Que se hable de conciencia colectiva produce hilaridad; la razón puede ser social, pero la conciencia es individual. Lo que sí hay que considerar es el límite de edad. En cualquier caso, se dice demasiado eso de “es tarde y a estas alturas ya no ocurre nada”; este escribidor te dice que “nunca es tarde y haz que ocurra”. Cuando se llega a una edad avanzada, es verdad que uno ya no es responsable de casi nada y no se le pueden exigir excesivas responsabilidades. Pretenderlo sería como reclamarle por las arrugas del rostro. Aunque estar jubilado no significa no hacer nada; a edad avanzada, muchas veces se hace realidad aquello que escribió el poeta y dramaturgo británico-estadounidense Thomas Stearns Eliot (1888-1965): “Si no tienes la fuerza para imponer tus propios términos a la vida, debes aceptar los términos que ella te ofrece”. A lo largo de la vida, a menudo nos encontramos en situaciones en las que sentimos la presión de conformarnos con lo que los demás esperan de nosotros. Ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales, a menudo sentimos la necesidad de encajar en un molde preestablecido. También es cierto que, en el mundo actual, el trabajo en solitario es excepción y, como consecuencia, la mayoría de las actividades las ejecutamos coordinados con otros. La coordinación exige cesiones de unos y otros, pero en ningún momento implica que tengamos que renunciar a ser fieles a nosotros mismos y actuar en contradicción con nuestros valores, principios, creencias y deseos. En el mismo sentido, si queremos mejorar en todo y ser reconocidos, no debemos ir más allá de nuestra propia capacidad y experiencia, y siendo conscientes de ello, dejar de hacer cosas para las que no servimos o que no sirven. No obstante, también es cierto que a aquellas personas que se sienten abrumadas por la situación y se ven incompetentes para solucionarlo, habría que recordarles que al menos contribuyan con algo y de paso se entretengan. No basta con palabras vacías y peroratas sin sustancia, de las cuales los demás estamos hartos. Si quieres alcanzar el éxito, lo primero es la confianza en ti mismo y, a continuación, el esfuerzo y la acción, seguidos de la perseverancia.

Cuando tengas dudas razonables, haz lo que a ti te gusta, y de esa manera tendrás la seguridad de que, al menos, estarás contento contigo mismo. Nunca te dejes llevar por las circunstancias adversas y no permitas que tus enemigos te marquen las cosas. La vida de cada cual es suya y debe vivirla como cree y quiere, lo que no es contrario a que escuches a los demás, pero siempre tomando tus propias decisiones. Es importante recordar que ser auténtico no significa ser irresponsable ni actuar sin consideración hacia los demás. Significa ser fiel a tus valores y principios mientras te relacionas con los demás de manera respetuosa y compasiva. Ser uno mismo tampoco impone estar cerrado a los demás. Y es que nada resulta imposible para un hombre seguro de sí mismo, que tiene corazón y sentimientos. En palabras del pintor español Pablo Picasso (1881-1973): “El significado de la vida está en encontrar tu talento. Tu propósito de vida es compartirlo”. La autenticidad también es clave para construir relaciones significativas. Cuando te muestras tal como eres, atraes a personas que te valoran por ti mismo, no por lo que aparentas ser. Las conexiones basadas en la autenticidad son más sólidas y duraderas, ya que están fundadas en la confianza mutua y el respeto genuino. Si eres auténtico y flexible y no recibes la estima que te corresponde por parte de los que te rodean, sobre todo tu familia y compañeros de trabajo, puede que no sea porque no lo merezcas, sino simplemente porque estás rodeado de personas incapaces de apreciar lo que vales, bien sea por cortedad, egoísmo o ambas cosas. Cuando ya no te brinden cariño, respeto ni apoyo, sino más bien odio, no respondas con más odio. Di un “no me importa”, llora a puerta cerrada y responde con tu indiferencia. Dado que no siempre puede haber un cuento con final feliz, al menos que nadie te quite la felicidad. Puede que te sirva de consuelo recordar que la verdadera desgracia es no saber amar o no haber amado nunca.

En resumen, atreverse a ser uno mismo es un viaje hacia la autorrealización y la plenitud. Con ánimo, dediquémonos el tiempo para reflexionar sobre quiénes somos realmente y abracemos nuestra autenticidad en todas las áreas de la vida. No olvidemos que ser uno mismo es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás, y contribuirá a una vida más real, rica y significativa.