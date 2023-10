Vivir la vida, morir la muerte

El otro día hablaba yo de la expresión “vivir la vida” que tanto se usa para referirse al deseo de vivir con intensidad una existencia plena de experiencias inéditas y conocimiento de otras gentes, amores nuevos, tierras desconocidas, vivencias excitantes, en fin, una especie de carpe diem superlativo y exorbitante. Con similar significación se dice también “vivir al máximo”, y si la exaltación buscada entraña riesgo para la vida, se habla entonces de “vivir al límite”, porque ese límite es justamente el de la muerte; por eso, cuando se llega hasta ese extremo sin desenlace fatal hablamos entonces de “volver a nacer”. Es la vida entendida como un torrente arrollador cuya agua queremos que nos cale hasta los huesos y nos arrastre con su fuerza incontenible. Es un hervor vital propio de la edad juvenil. Luego, con los años, uno descubre que hay otra dimensión vertical, un vivir en profundidad, intimista, donde tiene lugar el hallazgo de otros paisajes de interior –hinterland– llenos de una profusa vegetación por conocer. Ya no es el torrente impetuoso, sino un mar de profundidades inexploradas.

Vivir la vida. Es una fórmula expresiva que busca en ese pleonasmo el efecto de una intensidad vital apasionante. No, no se trata de estar o de pasar por la vida, sino de zambullirse en ella en busca de lo desconocido, de desafiar a la propia vida para que se atreva con nosotros, encararla de frente, soliviantándola para que nos sorprenda. Tal vez este sentimiento, esa incitación expansiva que nos lleva a querer desjugar la vida sea producto de la conciencia de su provisionalidad, y de que, al fin y al cabo, somos un instante entre dos nadas, un tiempo único e irrepetible, una fracción mínima de existencia consumible que es menos que un parpadeo en la inmensidad del tiempo, una luciérnaga fugaz y brevísima en la misteriosa e infinita oscuridad del universo.

Vivir es un estreno continuo, sin ensayo posible. Sales a escena sin guion e improvisas lo mejor que puedes. Si te equivocas, no puedes volver atrás y repetir. Por eso, existir es jugarse el tipo, dice J. C. Mélich. Y –añado yo– a veces te cuesta la vida.

"Somos un instante entre dos nadas, un tiempo único e irrepetible, una fracción mínima de existencia"

Pero si meditamos en lo efímero de la vida, en esa condición huidiza que queremos compensar con la intensidad buscada o provocada, si reparamos en ese constante e imparable vaciado del recipiente superior del gran reloj de arena, bien podríamos hablar también de “morir la vida”, pues, paradójicamente, vivir es ir muriendo un poco cada día, consumiendo, queramos o no, el tiempo asignado sin recuperación posible. Llevamos dentro de nosotros, desde el primer instante de vida, la simiente misma de la muerte que va creciendo y madurando regada precisamente con el tiempo del que está hecha nuestra propia vida. ¡Qué paradoja!

Pero es curioso que para referirnos a la muerte no recurramos a un pleonasmo semejante al de “vivir la vida”. No decimos “morir la muerte” para significar una mayor intensidad en el morir, una mayor hondura en el finar, que acaso es a la que aspira quien busca una forma de morir épica o heroica o romántica. Sin embargo, nuestros clásicos llegaron a imaginar un cierto goce en el morir, como la fruición de un último eretismo de nuestro cuerpo, fronterizo con la muerte, postrer destello del organismo previo a su acabamiento, ascensión vital última antes de hundirse en la definitiva pérdida de conciencia, el “naufragio hacia adentro” que decía Neruda.

Se atribuye al comendador Juan Escrivá esta hermosa redondilla: “Ven, muerte, tan escondida, / que no te sienta conmigo, / porque el gozo de contigo / no me torne a dar la vida”. Luego fue transformada por Santa Teresa en esta otra, a mi juicio, más bella: “Ven muerte tan escondida/que no te sienta venir/ porque el placer de morir/ no me vuelva a dar la vida”. Es la paradoja máxima, la muerte como gozo que da la vida. Muy propio de la santa de Ávila, y de aquel “vivo sin vivir en mí” y del “muero porque no muero”. ¡Qué sublime juego con la muerte! ¡Qué hermosa lidia entre palabra y muerte!