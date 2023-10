Rolão Preto e “a nossa Alsácia”

Póñense en contacto co autor destas liñas semanais algúns de entre Vdes. en relación cun parágrafo aparecido na crónica publicada o pasado sábado, día 14 do presente mes. Máis en concreto, trátase daquel no que faciamos referencia á proposta que o político –portugués, desde logo– Rolão Preto lle iría suxerir a António de Oliveira Salazar en 1936: aproveitando as circunstancias da Guerra Civil española, as tropas de alén Miño deberían invadir decontado o país galego para procederen, acto seguido, á súa “anexação” a Portugal. Sen dúbida, trátase dun episodio pouco coñecido na historia da terra irmá que tentaremos detallar, daquela, máis polo miúdo na brevidade do noso espazo.

Por máis que nunca chegase a contar cun verdadeiro soporte político nin, tampouco, cunha mobilización popular que o alicerzase, e a semellanza do que aconteceu noutras partes de Europa a fins do século XIX e, de xeito especial xa nas primeiras décadas do XX, tras a finalización da Primeira Guerra Mundial –velaí, sen ir máis lonxe, a ocupación de Fiume (actualmente Rijeka, Croacia) por parte do poeta Gabriele D’Annunzio e mais os seus “Arditi”, no Nadal de 1920–, eis que un certo grupo de intelectuais portugueses foron alentar asemade a paixón irredentista. Estamos a falar, entón, de autores como os poetas Afonso Lopes Vieira –a quen se deben os versos que proclaman: “Ó velha Galiza dos cantares amados tão irmãos dos nossos (…) deixa Castela e vem a nós!”–, Teixeira de Pascoaes –líder do movemento da Renascença Portuguesa e co-creador da revista “A Águia”, e para o cal “a Galiza é um bocado de Portugal sob as patas do leȃo de Castela”–, o ensaísta –e fugaz presidente da República– Teófilo Braga ou aínda o historiador Jaime Cortesȃo, para quen a terra galega, en evidente cita á desputa sobre aquel territorio por parte de franceses e alemáns, viña resultar “a nossa Alsácia.”

Nacido, da súa parte, en 1893 en terras de Gavião, na rexión do Alto Alentexo, Francisco Rolão Preto foi un dos creadores, primeiro, do Integralismo Lusitano –agrupación monárquico-tradicionalista e católica– e, desde 1932, do MNS (Movimento Nacional Sindicalista), organización de extrema-dereita, coñecida igualmente como os “Camisas Azuis” debido ao uniforme que empregaban os seus membros, os cales foron adoptar o saúdo fascista “á romana”. Colaborador do alzamento militar de 1926 que derrubou a república democrática, Preto mantivo, porén, unha relación problemática con Oliveira Salazar: en xullo de 1934 foi detido por orde da ditadura, exiliándose brevemente en España, ao tempo que os “Camisas Azuis” eran prohibidos por estaren inspirados –segundo Salazar– “en modelos estranxeiros”; é dicir, no modelo de Benito Mussolini.

"O plan consistía en ocupar Galiza cunha división e realizar a seguir un plebiscito"

Hospedado en Madrid –na casa de José Antonio Primo de Rivera–, Rolão Preto retornou a Portugal en febreiro de 1935 onde foi detido por segunda vez –e, a seguir, enviado outra volta ao exilio español– con motivo da súa participación nunha frustrada revolta cívico-militar antisalazarista. De regreso definitivo ao seu país en 1945, o ex dirixente dos “Camisas Azuis” pasou a formar parte da oposición democrática ao Estado Novo: deste xeito, participou activamente en apoio da candidatura presidencial do xeneral Humberto Delgado en 1958. Falecido en 1977, xa en 1994, e baixo a presidencia de Mário Soares, foi condecorado a título póstumo coa Gran Cruz da Orde do Infante D. Henrique polo seu “entranhado amor pela liberdade.” Con certeza, toda unha personalidade singular e todo un paradoxo.

Pois ben; nunha entrevista incluída nas páxinas do volume “Salazar e os fascistas” (1978), da autoría João Medina, vén ser o propio Preto quen relate como no transcurso da Guerra Civil tivo contacto con “dois deputados espanhóis que me fizeram a proposta de um plebiscito na Galiza, a favor da integração em Portugal”. De acordo sempre co seu testemuño, e toda vez que “nessa altura havía uma grande corrente a favor da união com Portugal”, os deputados pedíronlle a el, a Preto, que lle fixese chegar a Salazar aquela idea. Máis aínda: o agregado militar portugués en España na altura, o brigadeiro Vasco de Carvalho, foise entrevistar co ditador quen lle preguntou arredor das forzas necesarias para levar a cabo semellante operación. Cos cuarteis galegos baleiros por mor da guerra, o plan consistía, xa que logo, en “ocupar Galiza com uma divisão e realizar um plebiscito”. Porén, e finalmente, “Salazar não quis arriscar.” Antes ben, e como é ben coñecido, o ditador da outra beira foi enviar os seus “viriatos” en axuda de Franco. Mais esa vén ser de certo outra historia.