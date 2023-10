Con profunda inmersión en la pintura académica y profesional, pero también dominio del spray, este vigués treintañero enfoca su labor en la gestación de murales de vastas dimensiones, colaborando estrechamente con diversas entidades corporativas e institucionales. No obstante, su versatilidad artística cobra vigor en el terreno de la pintura digital, donde adopta un enfoque singular. Natural de Vigo, moldeado artísticamente en Madrid, tras experiencias aún adolescente en Nueva York en la decoración artística con su tío, en la posadolescencia en Australia y estudios en Bruselas de pintura decorativa, León ha reconectado con sus olívicas raíces. Su repertorio de murales se despliega en www.muralom.com, mientras sus creaciones digitales se plasman en Instagram: @kameralenta

Fotografía: Augusto Rodríguez

Y David del Río dio a su loro Jardielito no cristiana sepultura

Hacía tiempo que no hablaba con mi caro David del Río, al que hallé cual Miguel Ángel ante su Capilla Sixtina, si bien en las obras del Timón 2.0, su restaurante de Canido, que cerró estos días para reformas y reabre el 30 con nuevas y contundentes propuestas como rabo de toro, pata con garbanzo o caracoles. No quiero dejar pasar un día más sin contar la historia de su loro Jardiel Porcela, que llegó a sus manos por azar recién muerto su perro y tras haber gritado al cielo bajo la luna: ¡Nunca más tendré animal de compañía que antes que yo morir pueda! Por burlar tal porfía, hosteleros de la noche amigos le regalaron un loro de larga vida, tan deslenguado (le despertaba gritando ¡hai que ir morrendo! o ¡los reyes son los padres!) como malo de tratar pero al que mató antes que él y casi con él en su casa un gas mortífero, una mal pirólisis de horno casero. Hibernó en su congelador un tiempo pasado el cual dió David del Río al loro festiva despedida. ¡Qué esplendor funeralicio, qué cena en su memoria! Con amigos para hacer de plañideras que aflojaron su bolsillo, contó con ataúd diseñado por Miguel Cruces, con un Juan de la Cruz solidario en el dolor venido de su Casa Obdulia para un fantástico menú con platos magistrales, a una Nuria Cora para dar su voz de jazz o soul a cada uno, a Lorenzo Boo flipando a la guitarra y hasta un nicho ante la playa con lápida comprada en Pereiró que reza su nombre, sus 26 años de vida y una frase: ¡Hai que ir morrendo! El loro Jardielito tuvo no cristiana sepultura.

Beny Fernández se estrena con arrojo en la feria Estampa

Hablo con Beny Fernández el jueves noche y me contesta desde Madrid. Claro, ese día había abierto en la feria Stampa la única galería de arte viguesa que se atrevió en una feria en que, aunque no sea Arco, está lo principal de España. Su galería, Espacio Beny. Allí se fue con la pesada obra escultórica del meañés Francisco Pazos, la de Silverio Rivas, Darío Basso, Fernando Lafuente, Orozco, Boris Savelev, Amat y Canicova. ¡Qué arrojo, el mismo que le veíamos en el mundo de los rallies, el de este vigués que entró en el mundo de la pintura abriendo galería en Vigo cuando se jubiló, la convirtió en la más activa de Vigo y el jueves se estrenó en el stand 4D32, con el costo económico además del reto galerístico que ello supone! Apuesto que allí estarán con él la mayoría de los artistas que representa. Hoy cumplirá tres días en la feria, que cierra mañana.