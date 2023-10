Dizer a verdade, toda a verdade

A palavra “verdade” adquiriu certo caráter sagrado. O segundo enunciado é mais complexo porque o adjetivo “toda” é um quantificador forte tanto em contextos definidos como nom definidos, expressa, como sabem os estudantes de Primária, ‘que nom falta nengumha parte de um conjunto’. As mensagens com esta estrutura em textos jurídicos ou jurisprudenciais (o Código Civil dispom que as normas se interpretarám segundo o sentido próprio das palavras) som claras, nom necessitam interpretaçom (“in claris non fit interpretatio”).

No Índice analítico da “Bíblia” aparecem muitas referências: ‘há que caminhar e colaborar com a verdade’ ou ‘a verdade fai as pessoas livres’. Nos “Princípios Gerais do Direito” a ‘verdade’ aparece com o seu contrário a ‘falsidade’: ‘duvidando chegamos à verdade’, ‘é falso nom só o que diz mentiras mas também o que oculta a verdade’, ‘debatendo sobre nimiedades a verdade desaparece’, ‘a cousa julgada é admitida como verdade’, ‘o que nom é inteiramente verdade é plena falsidade’, ‘o que mente deve ter boa memória’...

"O galego converteu-se numha língua institucional e subsidiada, com escasso valor identitário ou económico"

No que diz respeito ao uso das línguas na Câmara legislativa, o nosso parecer (FARO DE VIGO, 28-IX-2023, pág. 24) alertava para que as Suas Senhorias nom se limitassem a um uso litúrgico das línguas, melhorassem a sua competência e considerava que nom deixava de ser umha hipocrisia que depois de mais de quarenta anos, e sem razons objetivas de interesse, aparecessem novos defensores. O Partido Popular é conhecido na Galiza por materializar o “Decreto 173/1982, de 17 de novembro de normativizaçom da língua galega” (DOG de 20 de abril de 1983) sobre as “Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego” elaboradas polo ILG-RAG em 1982. Este Decreto acarretou a subordinaçom do galego oficialista ao castelhano, a degeneraçom do galego, preceitos escassamente válidos para a linguagem científica, e a intensificaçom da doma, marginalizaçom e sançons aos dissidentes. Foi muito questionado por coletivos e associaçons culturais, mas a forte repressom exercida para publicar em galego-português derivou em que as pessoas fossem cedendo, até o extremo de que muitas figuras da Cultura galega fieis ao ideário de Carvalho Calero claudicárom. Essa modalidade aparece nos documentos de todos os partidos representados no Parlamento da Galiza, nom vem esta realidade como no caso do relato literário de um rei que pensava que estava elegante, porém ia despido.

Os factos reais som que surgem muitas “capelinhas”, para receberem subsídios, o galego converteu-se numha língua institucional e subsidiada, com escasso valor identitário ou económico, um exemplo recente seria o “Observatório da Cultura Galega”. Quase todas estas “capelinhas” som farinha do mesmo saco e o saco está cheio de mercadoria muito interesseira.

A verdade é muito revolucionária e, como tal, cria sempre inimigos, há pessoas que vem o cisco no olho dos outros e nom a trave no próprio.