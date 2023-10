Por si acaso alguien pensaba que Gonzalvus se iba a retirar de la política activa, avecilla dice que, de eso, nada. Tras oír sus declaraciones, ha llegado a la conclusión de que su señoría seguirá siendo diputado hasta que se renueve, tras las elecciones, el Parlamento gallego. Y el pájaro saca otra conclusión: esperará lo necesario hasta conocer los resultados electorales. Ojo...

Lo que no se descarta es que una parte de la militancia del PSdeG, sobre todo en Pontevedra y en Ourense, y no sólo necesariamente los que ya votaron por él en su día, no lo harán ahora por el diputado Besteiro. Y no tanto por rechazo al ya candidato, sino por el hecho de que esté respaldado por los petrusianos. Que no son precisamente estimados por la izquierda pija. Y ya sabéis dónde se refugio. ¿Eh...?

Por cierto que, ahora que se cita a Ourense, Anacleto confirma que hoy sábado está prevista una reunión del Espazo Común de Pachi Vázquez para intercambias puntos de vista acerca de los comicios gallegos, y con quién. Y es muy posible, pero aún no confirmado, que se presenten con los jacomitas, y sólo en la provincia ourensana. De confirmarse, el candidato de la coalición sería Pachi. Y eso estaría pactado. Uyuyuy...

Una cosa más. En los cálculos que manejan los teóricos políticos de la posible coalición, la estrategia a seguir sería de doble dirección. Una) afirmar que ni el PP ni el PSOE de Ourense “pintan” algo en sus mandos gallegos y, dos) la provincia es una de las que están en la cola del progreso en España. ¡Ah! Y que si D.O. y E.C. mantienen los resultados de las locales de marzo, tendrían como tres diputados y la llave de la Xunta. ¿Capisci...?