La renuncia de Gonzalo Caballero –apenas un par de días después de anunciar su precandidatura– a competir con Xosé Ramón Gómez Besteiro puede tener varias lecturas. La probablemente más verosímil es que el ex secretario xeral del PSdeG-PSOE haya repasado las cuentas de sus apoyos y calculado que su aventura frente a los poderes reales del socialismo gallego, que están en Madrid –Ferraz y Moncloa– era imposible. Lo demás, eso de dar un paso al lado por lealtad y demás, puede ser cierto, pero no pasa de literatura.

(A estas alturas, el pleno apoyo de la dirección federal al señor Besteiro era ya indisimulable, y había sido captada por todas las corrientes, visibles o no, en el interior del PSdeG. Y por su presencia en la comisión negociadora de los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez y su defensa ante el pleno del Congreso del plurilingüismo, en su caso del uso del gallego. Las señales eran tan evidentes que cualquiera, socialista o no, sabía lo que finalmente ha ocurrido. Y alguien dirá que el episodio confirma que quien manda, manda.)

Más allá de ese tipo de consideraciones, hay otro hecho evidente: el PSOE ha tocado a rebato, probablemente consciente de que Galicia es una deuda pendiente y busca repetir, con el BNG, el éxito de 2005. Aunque hay al menos dos datos que pueden dificultarlo: uno, que quizá, si el PP pierde la mayoría absoluta, el BNG se convierta en el referente de la actual oposición y, dos, que sus cálculos pueden basarse en un error, que el presidente Rueda sea más fácil de batir que Feijóo. Lo que quizá no sea cierto.

Eso aparte, la presunción de debilidad no tendría en cuenta algo que casi nadie discute aquí, a pesar de que los candidatos a sustituirla se empeñen: el PP gallego no es una persona, aunque cuente, sino una estructura eficaz presente en la práctica totalidad del territorio. Y esa fuerza, con este presidente, ha conseguido en la última ocasión medible, que fueron las municipales, recuperar parte de su poder local perdido. Con este presidente, “detalle” que conviene no olvidar, al igual que la lejanía de su antecesor, en otros menesteres.

Expuesta la opinión, personal, procede añadir otra observación. Y es que más allá de que se admitan las discrepancias internas, es obvio que no van a ocupar demasiado tiempo, sean cuando sean las elecciones gallegas. Algo que será positivo no sólo para el PSdeG, sino también para Galicia, que necesita una socialdemocracia fuerte, del mismo modo que reclama una izquierda nacionalista que conozca y asuma sus límites o un centroderecha que prosiga su tarea modernizadora. Es decir, que reclama de sus políticos la misma sensatez que la sociedad les aporta a ellos. Ya se verá si están a la altura. O no.