Claro, a primera vista esta foto os parece muy normal, pero a veces, imágenes aparentemente anodinas encierra momentos inolvidables, fronterizos, de punto y aparte. Preguntadle sino a Miguel Ángel Villaverde, el que está en medio, al que sorprendieron sus compañeros María, Paula, Rosi, Damián y Del Río a pastel limpio y con mucho humor el día en que se jubilaba en la estación de servicio Gas Vive, de la Avda. de Madrid. Nada menos que 33 años sumó de trabajo Miguel Ángel ahí mismo, cosa hoy impensable para los nuevos currantes, hoy aquí y mañana allí. Comienza Miguel una nueva vida.

Lee poesía si no eres un bárbaro: Stella Maris lanza su tercer poemario

“El hombre sordo a la voz de la poesía es un bárbaro” sentenciaba el poeta J. Wolfgang von Goethe.Para demostrar que no lo somos, con poesía abrimos hoy y lo hacemos anunciando a todos los vientos el tercer poemario de la viguesa Stella Maris, cuyos versos podréis degustar mañana a las 20.00 horas en la sede de la asociación Évame Oroza, en donde estará con Alonso Monte o, “The teacher”, y el editor Xavier Romero. De sus tres poemarios, uno de los cuales le presenté yo hace años, este se diferencia en queconviven poemas con prosas poéticas, en que trabaja con una ruptura de géneros literarios, de ahí el título de: Prosas Rotas, poemas conviviendo con prosas y estas prosas a su vez concluyen en versos finales. Y que dedica poemas a dos escritores: Baudelaire y Lorca, al rapsoda Carlos Oroza y al paisajista Francisco de Sales Covelo.

Mosquera, el mejor recepcionista del día, al galope de oraciones y deseos

Al levantarnos cada día uno de los primeros wassaps que nos saluda a quienes se lo mande es de José Manuel Mosquera. Es sorprendente que, desde hace ya meses día tras día sin falta, este vigués ya jubilado y con mucha y diversa vida anterior, nos despierte con una oración (¡Oh Señor, te pido hoy que en nuestra casa nunca falte amor, trabajo y salud...!) que nos recuerda a la de nuestros viejos devocionarios. A esa oración añade siempre otro texto señalando cómo durmió, la sencillez de un cafecito reparador con el que va a iniciar el día y el deseo de que sepamos convertirlo en jornada feliz y de agradecimiento por estar vivos. ¿Qué circunstancias habrán influido en Mosquera para esta fe súbita y militante cuando siempre fue un tipo normal y casi descreído? Una experiencia cercana a la muerte es la respuesta y la razón que le lleva a dar gracias al Más Allá.

De comer en Mauro a Casa Saíllo

Empezamos por la poesía de Stella, seguimos por la oración encendida de Mosquera y ¿por qué no acabar con un culinario “touch”? Todavía me late en la memoria gustativa la comida que gocé en el Mauro de San Adrián de Cobres (sí, mujer, el de Mauro Durán) por una triple razón: una, el comer en compañía de Maribel R.Collazo, viguesa de pro, y su novio de hace la tira, el abogado Nemesio Barxa, de culta familia de maestros arraigada en tierras de Ourense, defensor que fue de las feministas iniciales y siempre del nacionalismo, famiia de la que hoy os doy su “alcume”: os poteiros; dos, el atún rojo que comió él, como de almadraba, y los rodaballos que comimos ella y yo, que parecían haber salido del agua minutos antes de que aplicaran sobre ellos una sabia cocina; y tres, el hermoso paisaje que te rodea, montado el restaurante como un palafito sobre la ría. Eso fue el sábado, pero el domingo un policía en New York de ascendencia viguesa, Carlos Fernández, aquí de vacaciones, me llevó a comer carne a la plancha, a la brasa o a lo que fuera pero carne a Casa Saíllo, y oí que acabó diciendo: “Comimos como reyes”. Nos acompañaba una dama de nombre Isabel y otro varón, Rafa Lojo. Yo solo le dijo a Suso, el Elon Musk del lugar: “Suso, el americano es experto en carnes, tú verás”. Y tras unas setas de la casa y unos choquitos de la ría, nos puso un chuletón de vaca vieja y otro de ternera, cortado en láminas para calentar al gusto, acompañado de unas patatas de siempre, no de esas congeladas o medio recalentadas que sirven ahora. ¡Bien por Suso el del Saíllo!