Bueno, vale: sabed que aún hay en Galicia quien confía en una repetición de las elecciones. Sí, sí, las generales, claro: son de los convencidos de que si los petrusianos le dan todo lo que pidan al resto del rojerío, y a la burguesía nacionalista, puede que sigan en el poder, pero las gallegas las van a perder a pesar de que encabece el diputado Besteiro, que es bueno pero no milagreiro. Ojo...

Y es más: le cuentan a avecilla que en la fontanería de la otra orilla ya dibujan una estrategia en la que va a contar y mucho que el aspirante psoeciata es miembro de la comisión negociadora que –parece– le va a dar a vascos y catalanes mogollón de dinero. A costa del resto, ojo, donde está Galicia y a XotaErre le va a costar convencer a la people de aquí de que hizo lo que pudo para evitar la discriminación, en este caso negativa. El caso es, fratres, que parece mentira que algunos llevéis tanto tiempo en eso de la politique y aún os extrañéis de las cosas que hacen los poncios. Incluyendo el sprint final para la búsqueda de los avales necesarios de cara a la Xunta. Hay quien cree que eso es lo que obligó a renunciar a Gonzalvus, que es más bien un corredor de fondo. Uyuyuy...

Lo que ha llamado la atención, al menos de Anacleto, es eso de que Yolandinha y cía aún no ha decidido a quién escoger para candidato/a para la Xunta. Las malas lenguas, que ya sabéis que abundan en los andurriales de la política, dicen que la jefa de Sumar no termina de decidirse: los nombres que le proponen no acaban de gustarle. Más que nada porque no se comen una rosca. ¿Eh...?

Es lo que suele pasar cuando se improvisa, comenta el agente secreto. Que ya oyó algún nombre, pero le cuesta bastante trabajo creerlo y más aún certificarlo. Y traer a alguien con acta de diputado en el Congreso es arriesgado: lo mismo hace como otro que se apuntó al Hórreo sin renunciar a Madrid y luego al final se tuvo que quedar allí porque aquí lo calaron enseguida. C´est la vie, que dijo un poeta romántico. ¿Capisci...?