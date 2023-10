Cuatro Cosas

A ver. Avecilla os dijo el otro día, bien clarito, que algunos próceres de la patronal no habían salido satisfechos, ni mucho menos, de la reunión con el secretario general de Transportes, y menos aún con el fantasmagórico –porque aparece y desaparece como un alma en pena– comisionado, o lo que sea, del Corredor Atlántico. Hubo, sí, buenas palabras ytalytal, y es que la diplomacia es un método, pero ca. ¿Eh...?

Sí, ya, se usa por si las moscas, pero el caso es que los empresarios tienen una mosca detrás de la oreja Hoy mismo comienza la segunda quincena de octubre y, aparte unos mapas, unos folios y notas, nada se sabe –nada serio, ofcourse– del proyecto. De ahí que, como ya publicó FARO, la CEG renovó sus lazos con las organizaciones empresariales de Asturias y Castilla y León para ver qué cogno pasa. Ojo...

El asunto se puede arreglar o no. Pero estad atentos porque esa santa hermandad tiene todavía un hueco: el norte de Portugal. O sea, el gobierno de Lisboa, que esta siendo, si no olvidado, casi, y no sólo está interesado en el Corredor, sino que puede ser más útil que otros gobiernos que se sabe avecilla. Y que mucho hablar, prometer y anunciar, pero a la hora de la verdad, ni flores. Y así llevan desde hace lustros.

Por cierto que, hablando de trenes, Anacleto, que está harto de avisar que la UPG le quita a lady Ana los votos que prevé lograr la Portavoz Nacional del Bloque, comenta que, por lo que le han filtrado sus topos, en la xuntanza del diputado nacionata con la Comisión Negociadora –también conocida como “tanto tienes, tanto vales”...– le dieron muy buenas palabras al compañeiro Néstor, pero de papeliños, por ahora, muy pocos. ¿Capisci...?