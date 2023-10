El sector público tiende al anquilosamiento. Fundamentalmente, porque se suele mover en régimen de monopolio. Y ya sabemos que cuando falta la competencia, los incentivos e impulsos a hacer las cosas mejor se diluyen. Por supuesto que tenemos espacios de excelencia y de alta calidad aquí y allá. Pero la mayoría de las veces tiene que ver con un jefe de servicio, un director de instituto, un Conselleiro o un director general que, remando contra viento y marea, consiguen generar esos espacios en los que se innova, en los que los esfuerzos se coordinan para conseguir resultados sobresalientes, para crear culturas diferenciadas. Todos nosotros conocemos ejemplos y experiencias magníficas. Y como creo que es bueno que estas cosas se reconozcan públicamente, voy a dar dos nombres. Ubaldo Rueda y José Ramón González Juanatey. ¿Por qué no hay muchos más institutos públicos en Galicia que ambicionen parecerse al IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela? ¿Por qué existen servicios en el CHUS que funcionan infinitamente peor que cardiología?

Me temo que cuando hablamos de mejorar los servicios públicos erramos el tiro, en general. Casi siempre nos referimos al dinero o a otro tipo de recursos. Cierto es que el dinero ayuda y es necesario. Pero me temo que, alcanzado cierto nivel, no es lo más importante. Hay que ir mucho más allá. Desentrañar el porqué de todas esas experiencias de éxito, explicarlas y divulgarlas. Y también lo contrario: transparentar lo que es manifiestamente mejorable, trasladar a los responsables a todos los niveles que las cosas se pueden hacer mejor y que los ciudadanos somos conscientes de ello, que agradecemos y premiamos al que milita en la idea de los servicios públicos de calidad y que censuramos a quienes llegan por las mañanas a fichar sin más. Aprobar una oposición no debería ser una patente de corso para dejarse ir hasta la jubilación.