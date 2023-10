El reciente debate sobre el estado de la autonomía, el primero de la etapa de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta, ha sido el pistoletazo de salida de la precampaña de unas elecciones que con toda probabilidad se adelantarán a marzo o a lo sumo en abril. Aunque la naturaleza de este debate debería servir para pasar revista a la gestión del gobierno gallego en el último año –aunque en este caso la última edición databa de 2021–, analizar el grado de cumplimiento de sus compromisos y anticipar los nuevos proyectos a ejecutar en el próximo ejercicio presupuestario, lo cierto es que la doble sesión que acogió el Pazo do Hórreo sirvió para algo más. Porque asistimos a una anticipación, por parte del ejecutivo y de su oposición, de los principales argumentos que esgrimirán la próxima primavera para pedir la confianza, en forma de votos, a los gallegos.

El presidente Rueda, como jefe del Gobierno, gozaba de una posición privilegiada, porque además de prometer pudo anunciar medidas de calado –impregnadas de un inequívoco aroma electoral– a ejecutar ya. Es la ventaja de ser presidente y candidato. En esa doble condición, esgrimió ayudas millonarias en política social –en una Galicia envejecida los mayores son una extraordinaria cantera de votos–, universitaria, rebajas fiscales, apoyo a la industria, a los jóvenes...

Si a este manguerazo de subvenciones se le suma la carga ideológica –el BNG es cómplice del independentismo, no tiene peso en Madrid y, en una vuelta de tuerca, es ahora aliado de los terroristas de Hamás; y el PSdeG es un partido rehén de Sánchez, incapaz de defender a Galicia y que se presta a apoyar una amnistía en Cataluña que, además de inconstitucional, causará estragos en nuestras arcas–, Alfonso Rueda ya tiene armado su discurso de precampaña: él o el caos. La estabilidad y lo previsible frente a una amalgama de partidos que llevarán a Galicia a la parálisis, a la ocurrencia y al retroceso. La estabilidad frente al miedo de lo incierto. Los gallegos hasta ahora han comprado un discurso que, en esencia, ya vendió durante 16 años Feijóo. La incógnita es saber si todavía tiene crédito después de un periodo tan largo de gobernanza.

Además, Rueda, a diferencia de sus rivales, necesita una mayoría absoluta para gobernar. El listón está muy alto. Y el anuncio del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de presentarse a las autonómicas con Democracia Ourensana lo podría elevar aún más.

“El debate fue el primer acto electoral, al que le seguirán muchísimos más. Los actores principales están sobre el escenario y buena parte de su guion ya nos la han adelantado”

Ana Pontón entendió desde el minuto uno de su intervención que el debate autonómico era el momento y el lugar perfectos para presentar sus galones como única alternativa al Partido Popular. La portavoz del BNG aprovechó su intervención para castigar con dureza la gestión de Feijóo y de Rueda al frente de la Xunta, pero sobre todo quiso lanzar otra idea: solo ella encarna la pulsión de cambio que necesita la comunidad. Su frase “Quiero ser la presidenta de otra Galicia posible” no deja lugar a dudas sobre el objetivo de su discurso. En esa línea, llegó a proponer un plan con diez retos estratégicos –sanidad, educación, mayores, economía sostenible, ciencia, infraestructuras...–, es decir adelantó su programa electoral.

La candidata nacionalista se postuló abiertamente como la única opción a un PP que considera dañino –en varias ocasiones utilizó el verbo “triturar” para definir su gestión– para los intereses y a un PSdeG inmerso en un interminable proceso de relevo. Pontón sabe que debe exprimir ese vacío socialista para escenificar que cualquier cambio será liderado por ella. Después de dos décadas como diputada autonómica está convencida de que 2024 es el año del nacionalismo. Su mensaje de una Xunta que piense solo en los intereses de Galicia y no sea correa de transmisión ni subsidiario de los de Madrid centrará una campaña en la que la formación frentista y ella se juegan mucho.

El ejemplo palmario de que para el PSdeG el debate autonómico era un puro trámite fue la sorprendente decisión de José Ramón Gómez Besteiro de utilizar los pasillos del Parlamento gallego para anunciar que se presentaría a las primarias. Un anuncio, en teoría de tanto calado, que solventó en un canutazo de apenas unos minutos a los periodistas. Más allá de su extraña, por no decir errática, estrategia de comunicación, Besteiro le hizo un flaco favor a su portavoz Luis Álvarez al acaparar el foco. Porque a partir de ese anuncio el discurso de Álvarez perdió todo interés al remarcar su carácter interino, en una suerte de “oiga, que yo pasaba por aquí”.

Besteiro, que ha tardado meses en anunciar su candidatura –las primarias se convocaron inicialmente a finales de julio para celebrarse en septiembre– pese a las señales inequívocas de que él era la apuesta de Ferraz, tiene ante sí el doble desafío de acabar con la hegemonía popular, pero sobre todo de dar el sorpasso al Bloque. La dirección socialista, con Sánchez a la cabeza, también cree que el PSdeG tiene su gran oportunidad para derrotar a Rueda, a quien ven más debilidades que fortalezas, y devolver a Galicia un gobierno liderado por los socialistas. Besteiro debe intentar ganar todo el terreno perdido y ofrecer una imagen de confianza, liderazgo y credibilidad, primero en el seno de su propio partido, que necesita con urgencia ser cosido.

En este empeño, la duda que se suscita es si una la bicefalia –él como candidato a la Presidencia y Valentín González Formoso a los mandos del partido como secretario xeral– es la fórmula ideal para conseguirlo.

Ferraz promete volcarse con Besteiro, hasta el punto de que ya presionan para que en las primarias Besteiro no tenga rivales y su designación sea una proclamación incontestable. Está por ver esa aclamación. Porque la historia reciente del PSdeG nos enseña que el PSdeG es una formación imprevisible en la que los candidatos oficiales sucumben ante la irrupción de outsiders. De momento Gonzalo Caballero, anterior secretario xeral, ya ha anunciado su intención de iniciar un camino plagado de obstáculos. Veremos hasta dónde llega sin ningún apoyo orgánico, ni siquiera el de Vigo, en su búsqueda por atraer los votos del cabreo. Caballero ya ni siquiera tiene a su favor el efecto de la novedad. Junto a él también concurrirá Manuel Losada, un desconocido militante coruñés que en su día respaldó al propio Caballero.

En el PSdeG dan por hecho que el empuje de un Pedro Sánchez de nuevo presidente de Gobierno y su implicación personal en la campaña servirán para recuperar los miles de votos perdidos. Los resultados de las elecciones municipales y, en especial, los de las generales indican que tienen mucho trabajo y el tiempo es muy limitado.

Aunque no tuvo voz en el Parlamento de Galicia, hay un cuarto actor que no está, pero al que se le espera: Sumar. El partido de Yolanda Díaz está decidido a concurrir en Galicia convencido de que hay hueco. Sus dos diputados nacionales apuntalan esa percepción. Sin embargo, sigue sin estructura gallega ni liderazgo, más allá de la probabilidad de que Marta Lois, portavoz en el Congreso, pueda ser la cabeza de cartel, eso si no encuentran un mirlo blanco que hasta ahora parece resistirse. Confiar todo el éxito al tirón de Díaz es una operación de alto riesgo. Previsiblemente, una vez que se sustancie el pacto de Gobierno en Madrid, Sumar centrará sus esfuerzos en articular una candidatura solvente. Veremos si no será demasiado tarde. Y también si su presencia en el Parlamento gallego más que fortalecer el bloque progresista no contribuirá a debilitarlo al dividir el voto.

Sea como fuere, la política gallega arrancó esta semana una larguísima precampaña en la que los líderes políticos se la juegan. En un clima tan altamente polarizado, preparémonos para asistir a un interminable carrusel de actos, promesas e intercambio de reproches y críticas. El debate sobre el estado de la autonomía fue el primer acto, al que le seguirán muchísimos más. Los actores principales están sobre el escenario y buena parte del guion ya nos la han adelantado. Ahora queda por ver si a los espectadores –todos los gallegos– les interesa.