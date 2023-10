De Metrópolis a Españoles en el mundo” pasando por programas informativos como “Hora 15” o “Viéndolas venir”; series como “Ay, Señor Señor” o “Quién da la vez?” y documentales como “Hacia un planeta verde”… Esta viguesa que estudió periodismo porque quería ser corresponsal de guerra y nunca lo consiguió, ha terminado tocando casi todos los palos de la televisión en su larga trayectoria profesional: reportera, directora, productora ejecutiva, directiva, vicepresidenta de la Academia de la TV… Siempre detrás de la cámara y siempre abogando por el viejo principio de informar y entretener. Porque dice que “el televisor no es un electrodoméstico más en las casas, de hecho puede ser un arma de formación masiva”.

Foto: Augusto Rodríguez

Xavier Castro contará la vida de los viejos cafés de Vigo

¿Quién no se acuerda de los viejos cafés? Ya saben, el Goya, Alameda, De catro a catro... No me digan que no eran una gozada, como lo es en la actualidad el último que he mencionado y el Vitruvia, su continuador eminente, con sus excelentes conciertos en vivo. Pues mira por donde en el Vitru, que impulsa el empresario Javier Ferreiro, resulta que los animosos culturetas del dinámico Ateneo do Atlántico promueven un evento que no se pueden perder. Los entusiastas Anxo Cabada, Fernando Fernández, Reme Copa, Purificación Silva, Xosé Carlos Bernárdez y Luísa Abad, la presidenta, se empeñan en que conozcamos cómo era el panorama de los todavía más antiguos establecimientos de nuestra ciudad, como el Suizo y Derby. Se ocupará de contarnos esta historia Xavier Castro, que me dice que en estos locales había restaurantes con mujeres a su frente, como relata en su libro Cociñeiras con talento. Mulleres e gastronomía en Galicia. Habrá cata de vinos artesanos de la bodeguera Xulia Bande, Son de Arrieiro, buenos pinchos, música propia de los cafés (como los cuplés: Fumando espero…) y proyecciones audiovisuales. Toda una fiesta, el 17 martes, a las 20 horas (por solo 12 euracos. Inscríbanse en el 645 99 66 90)

Gente con otras capacidades: hoy brindamos por Igualarte

Hablamos mucho, porque parecen tener más gancho por su morbo, de aspectos negativos de la realidad pero prestamos poca atención a las obras que encumbran nuestra naturaleza humana y que, paradógicamente, las llevan adelante en discreto silencio personas que creen en la mejora de nuestra sociedad. ¿Cuántos por ejemplo conocéis Igualarte en Vigo? ¿Conocéis a su directora, Cristina Lago o a profesores como Marcos, Alberto, Carlos, Jimena, Jorge, Laura, María, Rosa, Wachu, Sonia, Jani, Pavi, Carmen, Andrea, Paula? Yo, que tengo una larga vida periodística, he visto nacer allá por 2022-3 a Igualarte con un puñado de alumnos y la intención de abrir un espacio en el que las personas con diversidad funcional puedan expresarse de manera artística. Supe de sus diversas sedes hasta la actual del Calvario, del nacimiento de su centro de día, el ocupacional o la escuela artística, de su crecimiento en alumnos, de su lucha por la consolidación y para integrar con la música, el teatro, la plástica... a personas con capacidades diferentes. ¿Oísteis a Chungo Pastel con Oroza? Hoy hablamos de algo bueno y brindamos por Igualarte.