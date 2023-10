“Galicia e Portugal. Irmandade e fronteira”: velaí o título do ensaio publicado recentemente pola Editorial Galaxia. De certo, nin falta fai que lles presente a Vdes. a figura do seu autor, Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea da USC, toda vez que se trata de alguén cunha longa, e brillante, traxectoria, responsable de títulos esenciais para a comprensión do noso devir. Do mesmo xeito, tampouco vén ser o presente o espazo adecuado para levar a termo unha recensión crítica arredor do traballo que vimos de citar. Mais así e todo, deánme licenza para dispoñer nas liñas que seguen algunha reflexión, matiz… verbo dunha cuestión –as relacións galego-portuguesas– que, sen dúbida, conforman un apartado senlleiro no noso decurso como país.

Rotulamos a columna de hoxe como “o mito Portugal” porque, en efecto, a nación irmá constituiu, e constitúe, para un certo número de concidadáns/ás -sobre todo para aqueles máis comprometidos coa causa de acadar o poder político para o pobo galego e, asemade, (re)definir os nosos sinais identitarios- o referente da encarnación simbólica daquilo que Galiza nunca chegou a atinxir. E é que Portugal vén significar, daquela, a historia imaxinaria das verdadeiras calidades de noso, impedidas por mor dun “destino envexoso e fatal” (Pondal dixit) que, en certa cronoloxía nos foi separar dos “bos fillos de Luso, apartados irmáns”. O idioma portugués, en fin, é considerado por parte dos defensores do chamado “reintegracionismo” ou “lusismo” como a verdadeira dimensión universal da fala galega; unha norma culta que se nos ofrecería –dito/escrito con palabras de M. Rodrigues Lapa– “brindada numa salva de prata”.

“Mentres a historia da Galicia lucense é un fracaso político perpetuo, a de Portugal representa o triunfo da Galicia ideal, da Galicia galega”, escribiu Vicente Risco. E é que o autor de O porco de pé –en realidade, son moitísimos máis aqueles que se conducen como seguidores seus, sen sequera sabelo eles mesmos, que os propios risquianos históricos– interpretou decote que a nosa vén ser “unha nación sen historia”, carente de heroes e fazañas exemplares.Xa que logo, e como queira que o poder galego en España sempre se amosou mínimo –en todo caso, nunca pasamos, seica, de simples “capataces” do centralismo castelán–, a historia de alén Miño actúa como fonte de consolo e de esperanza.

“Vai sendo moita hora de considerarmos o relato galego-portugués desde unha perspectiva adulta”

Agora ben; de veras que os destinos de Portugal teñen ao certo ese valor? Non se tratará dunha pura ensoñación e, por expresalo “á Marx”, dunha sorte de fumes opiáceos?

Se me permiten Vdes. a breve referencia biográfica, direilles que a miña relación con Portugal vén de lonxe. Asistín, e asisto, na outra beira a conferencias, congresos…; colaborei, e colaboro, con xornais e revistas; algunha obra miña está vertida ao portugués e, desde logo, teño aló bos e vellos amigos. Declárome, pois, lusista convencido, no mellor sentido do termo. Secasí, e para nada quero alentar ningunha recriminación, fóra das proclamas hiperbólicas, máis aló da poesía…,a realidade é que –fóra dalgún caso pintoresco como a proposta de Rolȃo Preto a Salazar, no comezo da Guerra Civil, para que este aproveitase a conxuntura e levase a cabo a anexión do país galego, “a nossa Alsácia”– Lisboa nunca se interesou pola deriva de “a Galiza”, apenas vista como unha “rexión” máis de España, e non, precisamente, a máis devezada. Como o propio Ramón Villares recolle no seu libro, a nosa proxección na outra marxe do Miño resolveuse tan só nos textos de determinados intelectuais pero nunca nunha foi dar en verdadeira atracción para os poderes político-económicos nin, moito menos, para a opinión pública portuguesa.

Está moi ben, en consecuencia, que analicemos, estudemos…o pasado. Porén, este cronista entende que xa vai sendo moita hora de considerarmos o relato desde unha perspectiva adulta –nin sequera a música, o audiovisual…, a literatura de noso contan con alicerces sólidos da outra beira do Miño, e non se trata de simples problemas ortográficos–:é dicir, desde unha percepción que, sen desatender a historia, saiba deseñar xeitos, métodos e tácticas realistas –e, claro é, a concreción dos recursos precisos para tal proceder– capaces de “vender Galiza” en todo Portugal. En fin, algo moi semellante ao que tamén deberíamos considerar respecto a esoutra relación co Estado español, máis aló do simple seguidismo en relación a outros territorios do mesmo. Ás claras: sermos quen de traducir, sen dramatismos existenciais estériles, a efectiva presenza dunha nación de noso en auténticas capacidades socio-políticas, económicas e culturais no conxunto ibérico. Desde logo, para alén do(s) mito(s).