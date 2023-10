O pasado día 6, “a UE e a non UE” (palabras de Miguel-Anxo Murado) confundíronse en Granada (España) con irrealismo que evocaba o ambiente do conto orientalista dos románticos. Houbo encontro heteroxéneo e alí estaban, corpóreos ou incorpóreos, políticos tan alleos a calquera europeísmo como o premier británico Rishi Sinak e xente tan ortodoxa coma Ursula von der Leyen.

Os asistentes confundíronse, en patios e salas que gardan memoria do derradeiro reino árabe eu Europa, con movementos incertos nos que se insinuaba, para xeral pasmo, a xenuina pantasma de Robert Schuman, e mesmo a de Salvador de Madariaga. Resaltaba a farsa recentísima do CPE, clube que reúne países europeos directamente servidores da OTAN e inimigos de Rusia. Aos comúns dos lectores de xornal costounos descifrar o quen é quen das figuras que alí se concentraban e que nada tiñan que ver coa literatura de Washington Irving.

“A razón progresista dicta o marco dun mundo pacífico e multilateral, o que conleva o retroceso do Imperio”

Quedou patente, sen embargo, que en España se producira o triunfo electoral dunha coalición de esquerda sobre as dereitas reaccionarias e arcaizantes. O PSOE e os seus aliados miráronse robustecidos polos independentistas das chamadas “nacionalidades históricas” na Constitución.E lanzaron unha política interior favorable á renovación de pactos e contratos pacificadores coa Cataluña insurrecta.

Tamén, e non en segundo termo, o próximo goberno de España está obrigado polos seus electores a tomar medidas en favor dos traballadores e desposuídos.

Parece que o PSOE non queira alporizar o Imperio (perigoso, aínda que en retroceso). Pero alonxarse de Marrocos, da guerra de Ucrania e da tolemia israelí é o que a coherencia e a razón da esquerda lle esixen ao goberno do PSOE e dos seus aliados.

Impónselle, así, ao novo goberno de Madrid, establecer distancias a respecto dos EE UU. A razón progresista dicta o marco dun mundo pacífico e multilateral, o que conleva o retroceso do Imperio e o exercicio libre do dereito de autodeterminación dos pobos así como a posibilidade de tránsito democrático e soberán a formas avanzadas de socialización. De súpeto reparamos en que, na “melée” internacional de Granada de que tratamos ao principio desta divagación, España non fixo memoria do crime político que naquelas terras houbo. Estamos a falar do asasinato en 1936, de Federico García Lorca, entusiasta do Frente Popular e poeta galego de pleno dereito.