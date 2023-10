Cuatro Cosas

Está complicadilla la cosa de las listas autonómicas, fratres. En primer lugar, porque no se sabe cuándo habrá que ir a votar, pero también porque, sobre todo en el PPdeG y BNG, se da lo que algunos llaman ya la “maldición bíblica”, que consiste, en resumen, en que hay muchos –más bien muchísimos...– que querrían ser llamados, pero no se sabe quiénes van a ser. Uyuyuy...

Eso aparte, los previamente seleccionados van a tener que cumplir condiciones enérgicas. Y es que ambos partidos, salvando las distancias, aspiran a la victoria, y eso supone calcular muy bien lo que puedan aportar los candidatos. El PP depende mucho de lo que pase en el suroeste, por ejemplo, porque aunque en el conjunto, los comicios locales le fueron bien –el número de votos perdidos por el tío Abel fue casi decisivo en la derrota psoeciata y la reconquista de la diputación por el PP–, las próximas necesitan más. Ojo.

En general, la cosa esta vez parece más complicada que otras, porque los que consigan entrar en las candidaturas tienen que pasar por un doble filtro: primero, el de la presunta democracia interna de los partidos, cuya versión resumida se reduce a que si no eres amigo del que manda, o tienes enchufe, no entras ni de cogna; la segunda, es que si no sales elegido, vas de cráneo per in saecula saeculorum. Y de ahí vienen los nervios, los codazos y las novenas a santa Rita. ¿Eh?

En el caso del BNG, el asunto es más sencillo. Con el jefe de los coroneles de diputado en Madrid, la que manda es lady Ana y no hay quien le discuta o deje de aclamar sus decisiones. El caso del PSdeG es más complicado: ahora mismo, y con tres precandidatos a la Xunta, es necesario saber quien ganará –o sea, quién mandará– para determinar cuál será el dedo que elija a los aspirantes al acta de diputado. Y eso tiene tela: lo único claro es que ahí hay tomate y además puede que picante. ¿Capisci?