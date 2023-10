Non é doado Paco, non é doado escribirche once anos despois do teu pasamento pero vouno tentar porque creo que non ven mal de cando en vez falarche e contarche o que por aquí abaixo está pasando.

Cando puideras pensar que co paso do tempo o teu reflexo se fora borrando e pouco a pouco caeras no olvido, non está sendo así, por algún misterio que seguramente ti coñeces xa que ninguén me pode quitar da cabeza que segues movendo os fíos de todo o que pasa pola túa Solaina, ultimamente estás puxando con forza, e a túa obra e os teus feitos están a coller un pulo cos que nin nos mesmos contábamos. O Concello de Lalín, por unanimidade, calquera que fose a cor política de cada un dos concelleiros (algo que seguro te enche de ledicia) decidiu destinar ao teu recordo un Parque Público. Eu estou súmamente agradecida, e de seguro que ti tamén, xa que te recoñece ese Lalín que ti considerabas tan teu como Piloño. Pronto as túas obras serán visitadas por moitos galegos, como moitos son os que visitan aínda dia tras dia, fin de semana tras fin de semana, ou festivo tan festivo, a túa forxa, o verde da Solaina e admiran con verdadeira paixón as túas pinturas e esculturas. Na Solaina deixaches a túa maior obra, e así o recoñecen todos, ata aqueles que seguramente nalgún intre non te comprenderon, pero hoxe non dubidan da túa calidade humana e artística. Paco, dentro de pouco imos a contarlle a xente quén eras, por qué eras, como eras e por qué for xaches sempre soños imposibles, cando o fácil era cumprir realidades, pero o teu sempre foi soñar e facernos soñar ao resto, e neso seguimos ata chegar ao teu carón. Cóidanos dende aí, coida a túa Solaina e non deixes nunca de inspirarnos mais e mais soños. *Presidenta da Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño.