Alguna vez hicimos aquí honra a una ONG tan viguesa y redondelana como DaMan, por uno de sus viajes solidarios. Hoy lo hacemos otra vez por el último que han hecho, al interior de Senegal. Ahí veis a algunos de ellos en foto de Eli Regueira, recurriendo a la tracción animal porque no siempre se puede disponer de furgoneta para acercarse a los pueblos a prestar asistencia sanitaria y, a falta de un transporte mejor, los carros solucionan. Y, a lo que voy. Esta imagen pertenece a la muestra “Diarama”, que se puede ver en “Navia Espacio de Arte”, en Rúa Pedra Seixa, 33, Navia, la nueva sala que Apamp tiene en su residencia. Podéis visitar las fotos de Regueira en la exposición abierta de lunes a viernes de 10,30 a 13,30 y de 16,00 a 18,00 h.

Música se escribe con V de Vigo: ¡Vaya programa de otoño del Vitruvia!

¡Qué interesante proyecto musical tiene entre mano Javier Ferreiro, ideólogo del café Vitruvia! Me tomé ayer un agua mineral allí con otro Javier pero Nogueira y me contó que, a esa magnífica programación de jazz y clásica con la que este café de la Alameda ha subido el listón de la oferta más viva y al tiempo culta en Vigo, unos 600 conciertos, añade ahora un programa para el auditorio Afundación para el que están buscando sponsores exquisitos: Música V, Música se escribe con V de Vigo. Se trata de un ciclo de conciertos que conjugan jazz y clásica y contará con músicos de calidad destacada, jóvenes talentos o con discografía propia, de dentro y fuera de nuestras fronteras pero todos vinculados con Galicia. Buscan los vitruvios los apoyos oportunos de instituciones o empresas que apuesten por la cultura con mayúsculas, pero se va a abrir el programa de otoño con el Abe Rábado Trío el 14 de noviembre, y el 15 un cuarteto de jóvenes , dos de ellos gallegos y otros dos pedagogos en Galicia (Rosa Biveiene, Luis Caballero, Iván Fernández y Paula Diz) para recorrer el romanticismo musical. El Blue Summit Quintet continuará el 28 de ese mes, y el 30, con miembros de la Orquesta Vigo 430, un broche prometedor y de placer incontable sobre “La música y el cine”. ¡Esto es una apuesta por música, arte y cultura!

Entre huevos Benedict y bowls de acai, nuevos modos de recibir el día

Desayunar ya no es lo de antes, ese café tomado a velocidad de vértigo., si acaso con alguna galleta. En Vigo está surgiendo todo un emporio de menús mañaneros que vienen de fuera y son apetitosos, entre brunchs, gofres, tostadas, bowls, opciones veganas y sin gluten. Yo me estrené en La Cultural (Areal, 40) y quedé “abraiado” de la oferta, pero también desayuné un sábado en Arrecende (Pizarro, 25) ante sus tostadas, dulces y saladas, desde las clásicas hasta las más innovadoras como la de lacón loncheado, queso de Arzúa-Ulloa, pimentón y aceite de oliva. Tengo pendiente la Sésamo Bakery en Colón 17, Ecuador 73, García Barbón 73 y en Camelias 122. Y sé que me espera el Galanga Brunch en Areal, donde puedes atacar desde huevos Benedict, a bowls de açai, o Terra Orgánica en Vázquez Varela 44 con su tienda y cafetería ecológica... En fin, d icen que estos desayunos están arrasando: un bowl de yogur con frutas, una tostada de aguacate con huevo poché ... por algo será. Sin embargo...

De churros: un desayuno patriota

Sin embargo, yo me desperté ayer con espíritu patriota y me fui al Vigo Churros en Marqués de Valladares 7, donde está al amable Claudio Torres, que yo vi trabajar en Bonilla y ahora pelea por su churrería más artesana y se apena de que vayan quedando tan pocos. Sin embargo, su churrería tradicional va hacia arriba y ya montó su Vigo Churros II (que yo creo que era el antiguo Filipo) en Rosalía Castro 45, a donde me llevó el sinpar Pedro Mejía. Quedan pocas churrerías en Vigo, como Carmen (San Roque, 110) donde si siguen allí os atenderán Raúl Mosquera, su mujer Concepción Casas y su hija Paula. Recuerdo que desde hace muchos años, quizás medio siglo, funciona la Casablanca Blanca en la calle Cuba 14, fundada por los Rodríguez Mata. ¡Viva el chocolate con churros!