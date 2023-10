La principal causa mundial de bajas por problemas de salud y discapacidad es la depresión. Se estima, además, que al menos la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan. Con respecto a los adolescentes, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y 29 años.

¿Qué hacemos con todo esto? Podemos seguir siendo observadores, y apoyar una de las mayores pasiones del ser humano: la queja. Quejarnos de que el sistema público de salud actual no ofrece un adecuado y rápido servicio de salud mental (aunque sea cierto), quejarnos de que en los centros escolares no hay psicólogos presentes (también es cierto), quejarnos de que para acceder a un tratamiento en salud mental rápido y de calidad hay que pagar (puede que también sea cierto)...

Pero también podemos actuar. Hay una expresión muy típicamente gallega que siempre me llamó la atención, y me parece formar parte de un conformismo peligroso cuando entramos en el campo de la salud mental: éche o que hai. Argumento que se inscribe en una posición de pesimismo, de resignación, incluso de rendición, que nos subordina y nos deja sin el mando de nuestras vidas ni la de nuestros allegados. En salud mental se trata justamente de no conformarse nunca, que ninguna diferencia o dificultad sea considerada un impedimento, que ningún signo de desequilibrio sea equivalente a buen o mal comportamiento, que ninguna enfermedad mental por muy violenta que sea su aparición es para siempre, ni es una calamidad.

Necesitamos un sistema de salud mental eficiente, es verdad. Pero, sobre todo, necesitamos agallas para cambiar el guion de la calamidad. Formarnos, leer, investigar, hablar, buscar apoyo, acompañar, escuchar, dar tiempo, abrir de par en par las ventanas para que entre la luz: todo esto es gratis y está al alcance de todos.

Podríamos descubrir que las personas en depresión no están fingiendo ni son perezosas, que los niños autistas no son peligrosos ni sufren de discapacidad, que un ataque de ansiedad puede ocurrir a cualquier edad y sin razón lógica aparente, que los niños acosados no son los que se quejan sino los que se callan... y muchísimos otros estigmas que inundan aún hoy en día la imaginación colectiva.

La única manera de vencer el derrotismo y cambiar la forma de mirar a la salud mental es considerar que todos somos potenciales enfermos, y que la mejor manera que luchar contra ello es formarse, estudiar, leer. Que la salud mental forme parte de la vida cotidiana y de nuestras conversaciones, sin vergüenza, sin estigmas, sin miedos.

No podemos darnos a la desesperanza y considerar que éche o que hai. Podemos hacer mucho, todos, invirtiendo en apertura mental, tiempo, ganas, optimismo, preocupación por el vecino y escucha activa. Todos saldremos ganando.

*Psicoterapeuta psicoanalista