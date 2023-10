Los enigmas

Extraña, la verdad, el optimismo del presidente Rueda tras entrevistarse con el ministro de Industria, quien, parece, “garantizó” la solución a compromisos incumplidos con Galicia y/o “Stellantis”, y la fábrica de “Altri” prevista para Lugo, así como la asignación y clarificación de fondos europeos. Y extraña por una cuestión de fiabilidad hacia el Gobierno central, que no ha cumplido, en tiempo y forma, prácticamente ninguna de las promesas realizadas a Galicia. Una actitud que ha valido quejas y denuncias de la Xunta, hasta ahora sin resultado. Por eso el optimismo del titular del ejecutivo autonómico extraña, aunque es seguro que sabe que lo de la cita tiene que ver con el panorama electoral gallego, en el que el papel de los socialistas, con el señor Besteiro o sin él, se cotiza muy a la baja.

Ocurre que el Gobierno ·garantiza ahora buena parte de las cosas que lleva años demorando, desde la MAT para “Stellantis” hasta proyectos clave dotados con fondos europeos ya citados en FARO deVIGO. Quizá don Alfonso haya visto la luz, como San Pablo, al caerse del caballo esta vez camino de Madrid, pero resulta raro el cambio. Aunque, como no se trata de hacer juicios de intenciones, cumple añadir que ojalá sea, el optimismo, fundado y Galicia tenga lo antes posible aquello que le corresponde.

Hablando de ministros/as, gallegos y gallegas deberían ya, a estas alturas, estar acostumbrados/as por ejemplo a la pintoresca oratoria de –sin ir más lejos– la señora Ribera y, especialmente, a su costumbre de emplear el método del enigma para que nadie pueda acusarla de faltar a sus compromisos, sobre todo en lo que al Noroeste se refiere. Su señoría prometió que habría un estatuto de grandes consumidores eléctricos cuando Alcoa comenzó a abandonar Galicia y dijo, con respecto a las peticiones de “Stellantis” de conexiones de Muy Alta Tensión que “estaba en ello”, pero de momento sólo consta una declaración del secretario general del PSdeG-PSOE que habló de “sesenta millones” para la conexión, pero de momento eso es todo. Ahora, y tal como acaba de informar este periódico, la ministra envía un mensaje –enigmático, por supuesto– acerca de los proyectos de eólicas marinas que “arrancarán en aquellas regiones que demuestren más voluntad”.

No hay instrucciones concretas acerca de cómo ha de probarse y, lo que es peor, tampoco se apunta información acerca de quién “medirá”, y cómo, “esa voluntad”. Es de suponer, por los precedentes y a pesar de las fantasías inversoras del delegado del Gobierno aquí, que será doña Teresa la que tenga la penúltima palabra –la última será del presidente, como acostumbra– y ésa no es una buena señal para Galicia, salvo que se produzca, de cara a las elecciones autonómicas, una metamorfosis conveniente para tratar de aumentar las expectativas del PSOE.

(Por cierto, y hablando de enigmas –sin ánimo de incordiar– quizá no estorbe una reflexión. La señora Ribera, con su referencia a “la voluntad”, envía otro recado inquietante porque está hablando de proyectos que se aprueben. Y precisamente en esa materia –la de los proyectos– conviene no olvidar que el gabinete del que forman parte ambos ministros no se caracteriza precisamente por la transparencia. En el asunto de los fondos europeos, son un misterio los criterios de reparto, los proyectos aprobados, si es que hay alguno en Galicia– y en definitiva, la adjudicación. Con semejante precedente. a añadir a los ya citados, acaso la “voluntad” que se reclama pasa necesariamente por su coincidencia con el Gobierno.)

Expuestas las razones de una cierta inquietud –como opinión personal, naturalmente– procede fijar la atención en torno a la potencia eólica marina, muy importante no sólo por el número y capacidad de los proyectos, sino también porque las macroempresas en este tipo de cuestiones no suelen correr riesgos, y menos cuando se apuesta sobre seguro; las interesadas, informó FARO de VIGO, ofrecen ya el doble de capacidad energética que toda la eólica ya instalada en tierra. Y hay que tener en cuenta que eso significa inversiones, trabajo para el sector de la construcción naval: en definitiva progreso. Pero hay que tener en cuenta a la vez la prioridad de salvar el sector pesquero, compatible con el deseo de reducir la dependencia energética de Galicia. Todo eso va a depender de la ministra Ribera, casi una especialista en el enigma de cuando y como hará las cosas. No es una sorpresa, sino más bien una costumbre de más de la mitad de sus compañeros de gabinete. Por eso, precisamente, el Sr. Presidente Rueda debería rebajar su nivel de optimismo hasta que las cosas que le prometen sean hechos y no palabras.