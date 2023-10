Cuatro Cosas

Hay expectación, y mucha, ante los rumores de que O Noso Ex tiene un plan para renovar parte de las estructuras del PP. Y no solo en Génova Street sino también en Cataluña el País Vasco e incluso podría afectar en parte al lobby gallego allí, en la propia sede central. y es que, le cuentan a avecilla, no está satisfecho de la estrategia elaborada para la campaña electoral ni tampoco con la táctica de estos días acerca de su papel en la oposición. En apariencia no está a gusto con el equipo hasta ahora ejerciente, y quiere empezar por los relevos catalanes. Le va a costar un oeuf.

El pajarillo ya oyó, sin embargo, que algunos de los fallos cometidos no son imputables a la tropa sino al estado mayor. Los albertinos se indignan, pero es lo cierto que del millón de votos catalanes al difunto ciudadanos el PP se llevó sólo una pequeña parte. Y para su conquista plena habría que utilizar toda la capacidad de recluta que sin duda tiene el actual líder. Uno de sus problemas a pesar de ellos es que en el escenario político no tiene con quien pactar. Por eso le gustaría, dicen, captar a Miguel Roca y lo que queda de aprovechable en la exCIU. ¿No? Pero todo eso son pamplinas si se tiene en cuenta que para conseguirlo tendrá que dedicarle al asunto muchas horas. Y para que el PP se haga notar en las elecciones catalanas de 2024 habrá de atenderlas full time. Complicado, porque si coinciden con las gallegas no le quedará más remedio que repartirse, y si aquí no alcanza los resultados de siempre –esta vez trabajando para Rueda–, aparte de los disgustos le puede costar el cargo. La jauría está atenta y bien pagada para morder a la vez en la tripa y en la yugular. Y esas heridas si no te matan, te debilitan mucho. Entre tanto aquí todo es paz interna por la derecha y el centro. Los alfonsinos –que crecen como la espuma– saben que no hay más alternativa a ellos que ellos mismos, fuera de juego como están Vox y los huérfanos Ciudadanos. La incursión de O Noso Presidente en la fiesta de TVG bailando a la cubana ha dado buenos resultados, según las encuestas, entre la juventud. Es cierto que los veteranos respingaron bastante, pero es que no se dan cuenta de que los tiempos cambiaron de forma radical. Pero se van a enterar en las listas que vienen. En ellas se notará y mucho que el PPoder cambió de manos. ¿Capisci?