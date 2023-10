Hoy nos ponemos cantarines para hablar del Coro de la Abogacía de Vigo, con más de 30 voces y un repertorio variado que abarca piezas de diferentes estilos desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Y es que queremos proclamar a los cuatro vientos que estas damas y varones que gozáis actuarán este sábado en la capilla de las Trinitarias de Vigo (Ecuador,17 a las 19.30 ), junto a la catalana Coral Espigol. ¿A que nos atrevemos a dar sus nombres? Empezando por la directora Nanette, son Fernanda, Loli, Doris, Mónica Solá, Pepi Lozano, Berta Filgueira, Rosa M, Paula Taboas, Anxeles Barbero, Montse, Carmen Viriato, Bertina y detrás Marisa, Marcos, Pepe Valverde, Manolo Otero, Rafael Larriba, Emilio Justo, Jacobo Izquierdo y Jorge F. Lijó. Que Dios conserve su opulencia vocal, amén.

En Ponte de Lima, de garbeo

Hicimos Manolo Míllara y yo escapada gozosa a Ponte de Lima y aparcamos el coche ahí junto al río Lima, que los romanos confundieron con el legendario río Lete (río del Olvido) del Hades, el cual se creía que tenía la propiedad de borrar la memoria de quienes lo cruzaban. No borró la nuestra porque recuerdo bien que nos tomamos un vino verde en la taberna Cadeia Velha y nos sentamos después en una de las mesas del restaurante Sabores do Lima. No tomamos vino, es cierto, porque tanto Míllara como yo estamos de Ramadán, pero la cerveza sin alcohol sirvió para acompañar la espetada de sabores do Lima que él tomó y el bacalau na brasa que tomé yo, sin que faltara el sabroso arroz de sarrabulho con rojôes, especialidad de la casa. Luego, café en el Panilima. Míllara, que estuvo muchos años en FARO de VIGO, es un buen tertuliano porque tiene una memoria prodigiosa de la historia intestina de nuestro periódico, la de sus currantes y sus costumbres, y sabe recrearla si es menester con imaginación y un toque de humor edificante. Las anécdotas de cajistas, linotipistas, correctores... como Carlos Rúa, Guillermo “cantarín”, Luisito “cajista”, Antonio Míllara padre) Manolo Lamas... de un tiempo del periodismo en que se hacía mucha noche tras salir del curro, Vigo era otro y periodistas y los de talleres hacían café de día y copa de noche juntos.

Beny Fernández, corredor de fondo: del automóvil a la sala de arte

Charlé con Beny Fernández , estelar rallyman de Galicia en su tiempo (por si algún joven lee lo aclaro), en la terraza del Juanita. El 19 abre stand con el nombre de su sala de arte viguesa en la feria de arte contemporánea Estampa de Madrid, y no me extrañaría que fuera el único olívico. Es sorprendente que sea el último que haya abierto sala en Vigo tras su jubilación del mundo del automovil de alto nivel, y que sea en el presente el de mayor actividad en la ciudad. Este mismo lunes inaugura en su Espacio Beny la programación de otoño con una triple muestra en la que están la pintura de Marcos Puhinger y Carlos Santos y la pintura y escultura de Javier Pena con la actuación del gaitero Plácido Rozas. Beny os invita a un trío.

Los 80 y un día de Antonio Mínguez

Ochenta años, ochenta, acaba de cumplir el querido Antonio Mínguez, que muchos conocisteis por su larga estancia en Radio Vigo, un medio que siempre amó, y luego en Televigo con programas como El Tranvía. ¡A ver cuando saca ese libro de historia de nuestra radio que tiene entre manos! No voy a decir que llegó a los 80 tan campante porque algún obstáculo le puso su salud por el camino, pero llegó, viva la palabra, y teníais que ver su discurso ante la familia, recién reunidos en Monforte para celebrarlo los Mínguez y los Hermida Álvarez, que son sus consuegros, ante hijos, hermanos y nietos. A Antonio los sentimientos le afloraron siempre a flor de piel y alguna lagrimita emocionada se vio por allí mientras hablaba. Felicidades, Antonio.