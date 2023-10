Los reinos de Midas

Parece inevitable que, escuchando los discursos de algunos políticos relevantes, bastantes de sus oyentes recordasen la leyenda del rey persa Midas –700 años antes de Cristo, más o menos–, de quien decían las cantigas de aquella época que cuanto tocaba se convertía en oro. Un prodigio que, a otro nivel y en fase de intención, puede endosarse a varios oradores de la vida pública, ya que cuando hablan, y no solo durante unas elecciones, sino mucho tiempo antes de que se convoquen y, por supuesto, en la campaña propiamente dicha, prometen e incluso anuncian acciones para favorecer a quienes consideran “la gente” y que otros, seguramente con mayor precisión, sitúan en el amplio espacio “del común”.

Vienen a cuento, el introito y la mención de Midas, porque no pocos de los asistentes al llamado “Debate del Estado de la Autonomía” –que remata con la propuesta y votación de propuestas, se pregunta si los que han ofrecido soluciones fundamentadas en ayudas o subvenciones a cuenta del erario público, habrán calculado en serio su coste y alcance o más bien se trató de los fuegos de artificio por desgracia abundantes en cuando suena el primer tañido de campanas llamando a urnas. Y, lo que es peor aún, incluso antes de que suenen tras rumores y lucubraciones acerca de cuándo irá la cosa en serio, cómo se preguntaron de dónde saldrán los recursos que harían posible la “generosidad” de los oferentes, en apariencia dispuestos a dedicar el patrimonio común a resolver problemas más o menos colectivos.

Y es que, más que probablemente, una parte considerable de la audiencia –y otra -mayor todavía si se analizan los índices de presencia ante las pantallas por horas– se comprobará que el Parlamento ya no emociona, ni siquiera anima a batir récords de interés popular. Algo improbable al comenzar el debate e imposible cuando sus señorías llegan a anunciar las dádivas o bajadas de la presión fiscal que suenan como las cuentas del Gran Capitán, solo que sin la oportuna estadía de cómo llegarían a conseguir el milagro los protagonistas. Porque en la Europa de hoy sólo hubo uno (milagro), pero fue en Alemania –por aquel entonces llamada “occidental”– y el “santo” se llamó Ludwig Edhard, ministro de Economía.

En ésas anda la res publica gallega –y ya ni se diga la española a pesar del pulmón artificial llamado fondos europeos, que cualquier día se desconecta– en el portal mismo de otra gran crisis por los precios energéticos y sus daños directos y colaterales a causa del ataque terrorista contra Israel perpetrado por el yihadismo bajo el manto de Irán, ese país gobernado por fanáticos religiosos que ordenan disparar a matar contra mujeres y niñas que se niegan a llevar velo, mientras aquí no pocas organizaciones que se llaman “feministas” se callan para por lo visto no atentar contra el Corán. Un panorama, por cierto, que hace débiles y vulnerables las cuentas de la Xunta y las del Estado, y ya ni se diga a la población.

Es por todas estas cosas, y unas cuantas más que podrían añadirse, por las que quien manifiesta esta opinión estaría dispuesto a ingresar en la nutrida cofradía del escepticismo. Que no parte tanto de lo negativo cuanto de lo dudoso, es decir, algo parecido a los ensoñadores discursos de algún/a de sus señorías miembros del Parlamento en el hemiciclo, en pasillos y en el bar, aunque en este último recinto se requiere más cautela en los comentarios, por si las moscas. Pero aún así, y se diga donde se diga, la realidad es la que es: que a juzgar por lo que dicen, lor referentes políticos de esta Galicia tan lejana de cualquier parte, no les va a quedar otro remedio que acudir a la cita del rey Midas, aunque con mucha cautela porque si bien facilita muchas cosas, de oro no se come, y llegó un momento –lo narró, o interpretó, Aristóteles– en que Midas murió de hambre.