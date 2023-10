El cómico de derechas Greg Gutfeld dijo en Fox News que Estados Unidos “necesita” una guerra civil. Según él, “las elecciones no funcionan” y, como “el otro bando no puede cambiar”, no queda más remedio que recurrir al conflicto bélico “para traer la paz”. Lo dijo en serio, tan tranquilamente, como si estuviera señalando lo obvio. No hay alternativa. Qué le vamos a hacer. Los otros no aprenden. Y no votan lo que tienen que votar. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles, etc. Sus compañeros de tertulia le rebatían como si Gutfeld estuviera comentando uno de los temas del día, fuera éste la inflación, la crisis migratoria o el hijo de Biden, como si el pobre, de pronto, se hubiera desanimado y resultara necesario convencerlo de que lo que proponía era demasiado. “Podemos hacer el amor”, bromeaba el presentador. “Que sí, que las elecciones funcionan, que no necesitamos ir a la guerra”, insistía el colaborador “progresista”.

"Responde en parte al clima político que vivimos: una mezcla de polarización y pereza intelectual" Algunos argumentarán que nadie se puede tomar en serio ese disparate. Que el programa donde esté se planteó, The Five, tiene un tono humorístico; los asuntos (serios) se abordan con ligereza, como una charla en un bar. No son analistas especializados escudriñando los datos. O reporteros contando las noticias. La ambigüedad del formato, sin embargo, genera algo de confusión. Es un debate sobre política. En un canal de noticias. De ese modo, los tertulianos se hallan en una suerte de aguas internacionales para las fake news y los discursos extremistas donde nadie parece asumir ninguna responsabilidad de lo que se dice. Con la excusa de que todo es broma, nada lo es; para unos, ciertas cosas son barbaridades y, para otros, verdades como puños que pocos se atreven a decir con claridad. Todo es medio en broma, medio en serio. Depende de con qué ánimo (y con qué cabeza) se encuentre el televidente. Gutfeld es el cómico que más éxito tiene en la televisión por cable. Su late night en Fox News ha superado en audiencia al de Stephen Colbert (CBS), Jimmy Fallon (NBC) y Jimmy Kimmel (ABC). Dos millones y medio de espectadores. El humor depende del gusto personal de cada uno. Pero la ideología, en su caso, tiende a eclipsarlo todo, incluida la comedia. También sucede, por supuesto, con otros cómicos de izquierdas. Estar de acuerdo con lo que éstos sugieren en sus monólogos no es lo mismo que reírte porque tienen gracia. Jerry Seinfeld dice que George Carlin le interesaba menos cuando hablaba del gobierno. Pero Gutfeld, a diferencia de Carlin, ha llegado hasta la cumbre del género sin provocar demasiadas risas. ¿Para qué esforzarse más? Eso responde en parte al clima político que vivimos: una mezcla de polarización y pereza intelectual. Los espectadores de Gutfeld no necesitan reírse porque saben que las bromas son siempre sobre los del otro bando. Esos que nunca llegarán a pillar sus chistes hasta que se produzca una guerra civil.