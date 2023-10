¡Voto a bríos, qué alegre muchachada rindiendo culto al Señor Mejillón! Ya os digo, para que nadie se llame a engaño, que no están de vuelta de un after hours sino que posan así de contentos porque son la esencia de la organización de esos Amigos do Seixo, capitaneados por Manuel Iglesias, que celebraron este domingo su X fiesta del mejillón de Beade en las instalaciones de la panadería pastelería Estevo Beati. Fue un éxito total y ellos encantados de que cada año más vecinos y amigos decidan unirse a esta celebración, en cuyo fondo, bajo el placer palatial, late el deseo de unir a la parroquia y pasar unas horas en familia.

Cita con Sabela Cereijo, voz áurea

Uno vive la música y participa de ella según el tiempo que le toca y seguro que el mío nada tiene que ver con el de este mirlo blanco, la viguesa Sabela Cereijo, que hoy actúa en La Fábrica de Chocolate (21.30) y nació un año crucial de la movida, 1983, en que uno andaba ya cargado de memoria de conciertos. Desde esta lejanía espacio-temporal admiro sin embargo a la Cereijo, que es cantante y compositora que aún tiene mucho por delante pero ya una mochila de experiencias tan rica y diversa como para constituirse al galope de soul, gospel, R&B o jazz en voz áurea de nuestra cantera forjada en el exterior, en la tele, en cruceros internacionales, en los musicales de Madrid o sus cenáculos de la música negra. Apuesto mi paga que disfrutaréis hoy con esta mujer y los invitados que subirán a escenario con ella en La Fábrica, Esa voz cultivada es un puntal más de esa maravillosa presencia de voces femeninas que como nunca antes resplandecen en nuestra ciudad. Me vienen a la mente esas gladiadoras que son Woyza y Roma por cercanía afectiva a pero también he oído con placer y recorrido videoclips de Margarida Mariño, Broken Peachs, Fillas de Casandra (María Soa y Sara Faro), M.J. Pérez, Carla Lourdes, Seila Esencia, Girls Gang... cada una en lo suyo, por no hablar de la mezzosoprano Nuria Lorenzo y otras. ¡Qué gran momento femenino!

Una propuesta oxigenante: de paseo terapéutico por nuestras librerías

Ayer fui de paseo con actitud voyeur a la viguesa Casa del Libro, donde anda en faena su director, Jesús Garre, y hoy lo haré por Librouro. ¡Qué hermoso y nutritivo paisaje, una caminata entre portadas sugerentes por sus contenidos y atractivas por sus diseños! Me traje solo el Homenaje a Cataluña de George Orwell, pero hoy iré a Librouro y le pediré a Xurxo Patiño el 14 de abril de Paco Cerdá, del que acabo de leer admirado El Peón. Yo os propongo pasear de vez en cuando por nuestras librerías, deambular por sus pasillos, mover la mirada por los estantes, hojear un prólogo de un título que provoca... Quien no lee o solo habita su mirada en las pantallas y su producción seriófila no viaja más allá del horizonte de sus narices. Os propongo un paseo por el jardín literario de la librería Cartabón que tutela Gonzalo Pérez, o el de Versus que cuida Sabela Martínez y esperar que alguno de sus libros te hablen ese día y , aunque no te hablen, aunque no lo adquieras, será un paseo terapéutico y oxigenante.

¿Quieres versos? ¡Toma poesía!

Advierto que la gente del Ateneo Literario vigués acaba de despertar de su letargo estival al toque de corneta de Xulia Abad y, si se acaba de presentar un libro de Xavier Paz, andan ahora a punto de su salida de otoño, ahí por la riberas del Duero. Los que no han tomado vacaciones son los de la asociación Évame Oroza, que andan en actividad maratoniana y, si ayer iniciaron un taller de escritura, mañana jueves tendrán a las 19.30 en su sede “herreriana”(Subida á Costa) un recital poético multilingüe. Sí, sí, forma parte del XII Obradoiro Internacional de Traducción Poética coordinado por Yolanda Castaño que tiene lugar en la isla de San Simón y desde allí se desplaza a Vigo. Poesía en varios idiomas.