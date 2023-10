Quizá era el año 1990. En un restaurante de la calle Ecuador que en mi adolescencia era el Cine Ronsel, mi amigo de la infancia Fito Rey, el doctor Rey Rodríguez, me presentó a Pepe Silveira y a su mujer Chari. Gran favor que me hizo; Fito y Pepe fueron para mí como hermanos; cuando en la intimidad de la Santa Cueva de Covadonga, Nieves y yo celebramos con la familia nuestras bodas de oro, Pepe y Chari quisieron unirse a nosotros en aquellos Picos, y allí estuvieron. A los dos amigos los he perdido en fechas muy próximas; no necesito la respuesta, pero hoy me pregunto por qué se nos van los mejores.

No me fue difícil entender a Pepe Silveira, un hombre lineal y de profundas convicciones, pero no vividas con estrépito, a lo Savonarola o Napoleón, sino con la sencillez de un hombre de bien y con la hondura de un filósofo o un santo. Mantenía serias convicciones empresariales, religiosas, familiares y ciudadanas. Es natural que en una ciudad laboriosa y pujante como es Vigo hayamos oído destacar en estos días su convicción empresarial y su exitosa trayectoria. En ese camino contó siempre con el apoyo decisivo de Chari, su mujer, de sus hijos, de su constante compañero el doctor Pintado Saborido y de algunos otros amigos. Lo cierto es que, desde que se decidió a dar el salto a la vida empresarial, no cesó de crecer y de triunfar y, aunque con un estilo siempre discreto, incluso muy austero, sus empresas se extienden no sólo por España y Europa sino también por otros países y continentes, sus barcos surcan todos los mares del mundo, y seguramente sus flotas –de remolcadores, salvamento, carga seca, petróleo y los costosísimos gaseros– suman el mayor tonelaje que una sociedad naviera posee en España. A mayores, tuvo la gran sensibilidad de dar a su grupo empresarial la denominación “Nosaterra”, quizá la expresión más entrañable para un gallego. No está de moda fijarse en ello, pero la moda no es lo importante sino la vida en todas sus dimensiones, y Pepe Silveira ha vivido con una gran convicción religiosa, católica, aunque sin ostentación alguna. Seguramente recordará el sr. obispo de Vigo, don Luis Quinteiro, cómo en una conversación que tuvimos los tres, junto con Chari y Nieves, hablando de la problemática, dificultades y oscilaciones en la senda de la fe, Pepe nos dijo que él nunca había tenido dudas. Y por supuesto que sus años transcurrieron siempre en consonancia con esa fe. Esencialmente fue una buena persona y nunca tuvo enemigos. Su convicción matrimonial y familiar también ha sido impresionante. Aparte de que Chari, su mujer, haya sido asimismo su compañera permanente en las aventuras empresariales y en el trabajo día a día, Pepe no ocultaba su admiración y amor por ella, el deseo de su compañía y la voluntad, que a mí me expresó en numerosas ocasiones, de que fuera ella quien algún día le sucediera. Dicen que los varones tenemos por naturaleza tendencias a la promiscuidad, pero yo nunca pude percibir en él ni la más inocente inclinación extramarital. En un hombre de origen extremeño fue muy notable su “viguismo”. Aquí llegó por su condición profesional de oficial de la Marina Mercante. Verdad es que la ciudad le trató muy bien, y es grato comprobar que los vigueses, más allá de subir las cuestas de nuestras calles y las otras más duras a las que nos enfrenta la vida, también somos capaces de dar acogida, comprensión y afecto a quien se nos acerca. Y él siempre consideró su deber corresponder a esa ejemplar acogida. Cuando pasó a ser presidente y accionista mayoritario de Hospital Povisa, el mayor hospital privado de España, tuvo un ejecutivo que en la misma calle Paraguay en que yo nací, en su presencia (también estaba yo), sostuvo la tesis de que la atención médico-hospitalaria no debe generar beneficios económicos para los propietarios. Yo comenté que los médicos, el personal de enfermería, los políticos gestores de la sanidad y los ejecutivos de hospitales tanto públicos como privados, todos tienen un legítimo derecho a vivir de la actividad sanitaria, y naturalmente lo ejercen, y consideraba que también quienes invierten y dejan de disfrutar de fuertes cantidades colocadas en un hospital deben recibir algún beneficio por su aportación. Con su discreción característica, Pepe pasó a otro tema sin decir nada. Aquel ejecutivo politizado duró poco, pero antes, durante y después de su estancia, en los alrededor de 30 años que Silveira controló Povisa, no recibió por su capital ni una peseta primero ni un euro después. Todos los resultados positivos en la explotación de cada año los reinvertía para mejorar el hospital. Y, cuando un día me manifesté extrañado por ello, me contestó que Vigo se había portado muy bien con él, y que él con Povisa quería devolverle a Vigo lo que de Vigo recibió. Sin duda que el doctor Pintado aceptaba aquel criterio porque su voto no era discrepante. Tuvo vinculada a Povisa una Escuela Universitaria de Enfermería y pensaba que Vigo necesitaba una Facultad de Medicina cuyas áreas de influencia serían, además de la ciudad, el sur de Galicia y el morte de Portugal. Contactó con una organización de la máxima solvencia y experiencia y le propuso un concierto para acometer el proyecto contando con el Hospital Povisa. Se iniciaron las conversaciones, los servicios de aquella organización hicieron sus análisis y coincidieron en la viabilidad de la idea, y se comenzó a entrar en detalles del concierto. Tan adelantadas iban las negociaciones que Pepe compró un edificio de reciente construcción, casi colindante con el hospital, para dedicarlo a aularios de la Facultad. Desafortunadamente la otra parte contratante del concierto, por motivaciones internas suyas, desistió, y Vigo se quedó, por ahora, sin Facultad de Medicina. Aunque vigués, yo no soy navegante, pero admiro a los hombres de la mar como Pepe. Desde muchacho tocaron las teclas de mi espíritu las frases escritas en las placas adosadas al Monumento a la Marina Mercante en Monte Ferro, donde se desea que los navegantes “sientan la emoción de verse saludados por España”, se quieren trasladar “efluvios de amor que conforten a los solitarios viajeros de la espléndida llanura del Atlántico”, y se dedica “una oración” por quienes, “en la lucha por la existencia”, “por el honor de su Patria o por el ideal”, “hallaron en el mar su sepultura”. Y con ese arraigado sentimiento celebro que, quizá lo último que hice con Pepe antes de que cayera enfermo, fue, tras una reunión en su empresa, irnos ambos a seguir desde la costa, un día de duro temporal, a uno de sus barcos que estaba haciendo el salvamento de otro en peligro. Y de allí nos fuimos al centro de control de la misma actividad en el Puerto de Vigo. Desde entonces conservo en mi despacho la buena fotografía que a Pepe y a mí nos hizo en la costa alguno de sus hijos. Mis recuerdos de Pepe me traen a un tiempo sentimientos de alegría y tristeza, emoción y gratitud. Adiós, amigo.