El momento de pensar en Galicia

Feijóo está quejoso con Armengol, incluso ha llegado a decir que la presidenta del Congreso le ha dado un tiempo excesivo para la investidura olvidándose de que fue él quien solicitó que no se le acortaran los plazos; y en este punto, la señora Armengol no ha tenido problema en sacar a relucir las comunicaciones con el presidente del PP al respecto.

Vamos, que una cosa era pedir tiempo suficiente para elaborar el vestido con el que te investirán, y otra muy distinta caminar durante un mes con las vergüenzas al aire, sin que un solo grupo parlamentario te ofrezca una prenda para tapar tu desnudez. Pues ese debe ser el regusto que le ha quedado a Feijóo de este recorrido, buscado y forzado, en el que la traca final del Congreso, con la adhesión de todo su partido, no ha llegado para curarle el agrio sabor del recorrido.

De un modo u otro, el tiempo de las investiduras imposibles ha terminado y ahora falta saber si la investidura posible se hace realidad. En el PP están tan seguros de que habrá gobierno que se han colocado ya en “modo oposición”, incluso antes de la votación de investidura, y han empezado a llamar a la calle para construir esa oposición desde el pueblo, desde las calles de Barcelona, de la mano de sus únicos socios declarados, VOX, y alentados por los más de 50.000 ciudadanos que según los organizadores han llenado las calles de Madrid contra la amnistía.

Creo que la idea es muy buena para evitar el acuerdo entre Junts, ERC y los socialistas; llevar autobuses de toda España a Barcelona para decirle a los grupos mayoritarios en Cataluña que estamos allí para meter a sus compañeros, amigos y familiares en la cárcel, y que, si nos ayudan a que Pedro Sánchez no consiga hacer gobierno, pues eso, todos a prisión.

Vamos, que están esa mayoría de catalanes encantados; que sólo se me ocurre una idea mejor, haberlo hecho antes de intentar negociar con ellos y de decir que Junts era la pera limonera de la democracia española, pero que si este es el modo que tiene el PP de tratar que no haya gobierno, estoy segura que Sánchez lo compra.

Y como todo esto apunta a que puede haber gobierno, que el PP está en modo oposición y Podemos en modo “yo no me quedo fuera”, aquí en Galicia sólo nos queda saber en qué modo se va a presentar el BNG en esta legislatura; si va a estar dentro o fuera, si mirando al centro o al extremo, si pensando en Galicia o en lo que hagan los nacionalistas vascos y catalanes.

Por lo pronto esta cosa que han impuesto los catalanes de no ir a las consultas del Rey es un mal camino, los acerca más a Bildu o a ERC que al PNV, lo desinstitucionaliza, y nos deja a las gallegas fuera de las consultas. Y no, no es expresión de republicanismo, es seguidismo de las formas catalanas donde el conflicto con el Rey existe; pero en Galicia no existe ese conflicto, y un partido que quiere representar los intereses de los gallegos no puede someterse continuamente a las lógicas catalanas, porque luego protestamos cuando los catalanes sacan provecho y nosotras no contamos.

No va sólo de hablar en gallego, va de aprovechar el momento para pensar en Galicia, y este es el momento, sobre todo para un partido nacionalista.

*Profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidade de Santiago. Equipo de Investigaciones Políticas.