Nunca se había hecho. Hasta ahora. La destitución del presidente de la Cámara de Representantes es un acontecimiento histórico. Kevin McCarthy dejó de ser el speaker porque ocho republicanos, tras sumarse a los demócratas, así lo decidieron. Una minoría extrema. La cual lleva un tiempo imponiendo sus delirios demagógicos en el Congreso. A pesar de que este grupo representa al 1,8 por ciento de los ciudadanos. En sus manos, sin embargo, estaba el destino de la segunda persona más poderosa de Estados Unidos, tercera en la línea de sucesión. Y se la cargaron. Porque no hacía lo suficiente. Porque, para ellos, nunca es suficiente. A estos congresistas no les interesan los acuerdos y las negociaciones, la soporífera gobernanza. Quieren lo suyo y lo quieren ya. Rápidamente. Sin objeciones. Ellos piden y quieren recibir. De manera inmediata. Aunque son los representantes de unos pocos, actúan como si lo hicieran en nombre de todos.

La operación fue instigada por Matt Gaetz, joven, populista e irresponsable. Un predicador de las redes sociales que quiere llamar la atención y ser muy famoso. Y lo ha logrado. Ahora es el hombre del momento; ganó el desafío y todos hablan de él. No es difícil imaginarse el ego inflado de quien comienza en el oficio con ciertas pretensiones. ¡Y ya está quitando y poniendo speakers! Pese a su verborrea, las razones de Gaetz se resumen con facilidad. No se trataba del techo de deuda o de las leyes presupuestarias, unos asuntos demasiado sesudos para quien solo desea hacer ruido. Tampoco de una discrepancia intelectual seria. El problema era que McCarthy (a quien al parecer Gaetz detesta personalmente) pretendía llegar a un acuerdo con los demócratas, no porque McCarthy quisiera, sino porque no le quedaba más remedio: su partido no tiene los votos suficientes para legislar a su gusto.

Algunos republicanos, a raíz de la destitución, se lamentaban estos días de la falta de lealtad al partido. Pero, ¿qué lealtad? ¿Qué partido? Estos ocho congresistas no son sino la vanguardia del movimiento que vino a secar el pantano de Washington, los de la revolución MAGA. Y ahí los tienen, dejándolo seco, poniendo la casa patas arriba. En Fox News tampoco comprendían lo que había sucedido. ¿Cómo provocan este caos, justo cuando estaban al mando de la máquina? Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes republicano durante la era Clinton, se apresuró a pedir en el “Post” la cabeza de Gaetz, a quien calificó como un “incompetente”, “antirrepublicano” y “destructivo para el movimiento conservador”.

Lo cierto es que a estos ocho rebeldes no se les puede reprochar el haber interpretado el evangelio trumpista de manera literal, llevando hasta las últimas consecuencias su programa de máximos. De eso iba lo de no parecerse a los demás políticos, lo de ser unos outsiders, lo de agitar las cosas, aun a riesgo de romperlas en mil pedazos. Hasta ahora se mostraron tal y como son: unos fanáticos que están dispuestos a destruir el Partido Republicano para seguir haciendo carrera como celebridades. Lo difícil, en cambio, es entender (o justificar) a quienes, como Gingrich y McCarthy, se creyeron que podían controlarlos, abrazando el movimiento que ahora los devora. Esos conservadores que se escandalizan al descubrir que las ideas tienen consecuencias. Los rebeldes, mientras tanto, presumen de chicos malos en los pasillos del Capitolio y, cuando se sienten acorralados, tan solo tienen que mencionar el nombre del expresidente, de cuya autoridad todavía depende la supervivencia de muchos representantes, incluidos los que, durante estos días, probaron por primera vez la medicina que administran a los otros.