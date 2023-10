Asombradas*

As sombras son, pola súa propia natureza, escorregadizas e intanxibles. Maniféstanse cando se obstrúe unha luz, revelando así o contraste inherente entre a escuridade e a claridade, un recordatorio sutil de que, en ocasións, é nos momentos de escuridade onde mellor comprendemos a súa verdadeira natureza. A igualdade, como a luz, arroxa o seu propio xogo de contrastes. Nos recunchos menos iluminados da nosa sociedade é onde se atopa, axexante, a sombra do seu reverso, ameazando as aspiracións e os soños de innumerables persoas. Cinguíndose a súa vez sobre as súas contas bancarias. A fenda salarial é a crúa e innegable mostra: unha muller gaña, de media, uns 80 céntimos por cada euro que gaña un home por realizar un traballo de igual valor. Esta diferenza non só desafía á equidade, tamén cuestiona á razón. Porque non se trata simplemente de que as mulleres cobren menos polo mesmo traballo. É máis ben a culminación dun percorrido labiríntico por unha rede de prexuízos sistémicos, arraigados na tradición e perpetuados polas estruturas de poder.

A biografía feminina permite descubrir como os efectos acumulativos das múltiples formas de discriminación escurecen, capa sobre capa, o camiño cara á igualdade. Desde a infancia, a sociedade planta a semente. Ás nenas adóitaselles empuxar cara a roles de crianza, mentres que aos nenos anímaselles a ser asertivos e ambiciosos. Estes estereotipos modelan a nosa percepción dos roles e as capacidades de cada sexo e, constituídos en norma social, inflúen nos intereses vocacionais, a empregabilidade e mesmo as modalidades de participación no mercado laboral. Unha vez empregadas, a desigualdade esténdese ao ámbito das oportunidades, a representación e a promoción, cimentando a propia arquitectura dos espazos de traballo que, para moitas, se edifica con corredores apegañentos e teitos de cristal. Unha sombra alargada que nunca se disipa por completo. Se unha muller gaña menos ao longo da súa carreira, significa que disporá de menos recursos, aforros e prestacións para construír un futuro seguro despois da xubilación.

Pero a fenda salarial non é un destino ineludible nesta historia de vida. Non é unha lei económica inmutable, senón unha materialización de opcións, políticas e normas que poden modificarse. Tampouco é unha batalla que as mulleres deban librar soas. Só xuntos, mulleres e homes, disiparemos esta sombra, garantindo que as xeracións futuras vivan e traballen nun mundo no que o sexo non dite a valía de cada persoa.

*Profesor de Psicoloxía do Traballo na USC e Presidente da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia