Crecer frente al mar, entre la Avenida Atlántida y Panxón, despertó su fascinación por el carácter indomesticable e ilimitado de la naturaleza. Era una niña tímida e insegura, pero observadora y rebelde. Tras estudiar Comunicación Audiovisual en Salamanca, trabajó como periodista y productora de cine publicitario. Los conflictos éticos la llevaron a dejarlo todo para aventurarse en el mundo del arte, donde podía expresarse sin restricciones ni condiciones, mediante la fotografía y el cine. Ha vivido y trabajado en lugares dispares, desde Chile hasta Nepal, pero siempre regresa a Vigo, la razón de su obsesión por la belleza y la libertad. Su obra, atestada de premios, se construye desde la profundidad de una grieta (como creadora) que sangra pero ella convierte en magia.

Foto Augusto Rodríguez

Ya viene, ya llega, la expo total de fotos de Mary Quintero

No se le nota por fuera pero algo nerviosilla apuesto que anda nuestra Mary Quintero desde que inusuales movimientos se advierten en el Museo del Mar de Vigo. ¡Claro, están preparando ya una magna exposición de su obra para el 17, a la que de seguro no irá nuestro alcalde porque la respalda la Xunta! Mary Quintero en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra. A imaxinación dentro do estudio será el título de este encuentro con toda una vida cuyos materiales ha cedido al archivo sito en Pontevedra al menos 700.000 negativos sin contar los fondos digitales acumulados por ella y su equipo. Ahí está una historia de Vigo. Mary Quintero y la directora del Archivo, Carmen Luisa, serán las comisarias de esta exposición que, según me cuenta la fotógrafa, contará con las paredes para colgar la obra fotográfica que sea seleccionada de toda su biografía y el espacio central para objetos como cámaras suyas, ampliadora, focos... No faltará una entrevista videográfica con ella y su historia que le hizo Pablo Villalobos, el hijo del artista Nelson Villalobos.

Enma, aquella cordial vecina de la vieja calle Pobladores

Acabó su historia. Acabó la historia de Enma Nieves Faure, vecina de la calle Pobladores, mujer en perpetua disposición de ayuda, viguesa enxebre siempre cordial. A Enma la recuerdo trabajando en una lavandería del barrio viejo pero sabe Dios cuántos trabajos tuvo esta mujer, que murió tranquila en su casa tras achuches previos y me dicen los de al lado se merecía un monumento por su bondad y espíritu solidario. Siempre trató con enorme corazón y generosidad, ella que vivía con la pensión justa, a vecinos que por ejemplo vivían solos y conocieron su ayuda ahí por su calle, Peñasco, Pescadores, la zona del lavadero, San Francisco… pero también a animales abandonados, que alimentaba con lo poco o mucho que tuviera. Un ser anónimo pero muy especial, de los que te hacen confiar en el ser humano.

Un Obrero en nuestro Kerouac

Poeta más joven en ganar el Loewe, premio Injuve de Cultura, Mario Obrero es el nuevo Mozart de la poesía española, me dice Marcos de la Fuente. “Un Rimbaud que dibuja como Lorca y escribe como Juan Carlos Mestre.”. A sus 20 años tiene ya cuatro libros publicados y digo que el poeta madrileño será una de las sensaciones de esta edición del Kerouac Vigo, los días 19, 20 y 21.