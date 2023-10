Renfe: pedimos trato igualitario

Al menos en los trayectos desde Madrid a Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla, que hayamos constatado, Renfe convive con otros competidores o dispone de servicios de alta velocidad de bajo coste, y el resultado es espectacular: millones de billetes a 9 euros que hacen de esas ciudades un hervidero de personas que van y vienen por trabajo, descanso, cultura, deporte, turismo o cualquier otra actividad. En cambio, acabo de viajar a Madrid ida y vuelta desde Vigo por 180 euros. ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien para que esto suceda? ¿Quién está tomando decisiones para perjudicar a Galicia? Bien sea por acción u omisión, lo que está sucediendo es una vergüenza.

Nuestras autoridades permanecen calladas. Los trenes Avril, que iban a acortar el tiempo de los viajes y por fin –suponemos– incorporarán Internet para poder comunicarnos y trabajar mientras nos desplazamos, se retrasan indefinidamente –ahora hasta el primer trimestre de 2024–, incumpliendo los plazos una y otra vez. El AVE directo de Vigo a Ourense está como el gato de Schrödinger, o vivo o muerto, porque nadie lo sabe. Gozamos de la gratuidad del Eje Atlántico para viajeros cotidianos con gran contento de los usuarios, pero ¿a costa de qué? Pues de que los demás “paguemos el pato” y además nos veamos con un servicio saturado y desbordado que ya no es una alternativa de transporte en días de gran afluencia –casi todos– porque uno nunca sabe si dispondrá de una plaza para ir o volver, a menos que planifique sus desplazamientos con una antelación que no cuadra con los tiempos que mueven este mundo. Una política errática es la que discrimina de esta manera a los ciudadanos. Y no sabemos por qué sucede, si se está haciendo pagar la galleguidad de algunos líderes o simplemente es la incompetencia la que prima en la toma de decisiones.

No permitiremos que esta situación se prolongue más tiempo. No hay motivo para lo que está sucediendo, y no es exclusivo: ahí tenemos el Corredor Atlántico de mercancías y la posición secundaria en el tiempo de nuestro Corredor respecto al Corredor Mediterráneo, sobre la que solicitamos a la Xunta que exija al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos. Y qué decir del Perte del automóvil, sumergido en el secretismo. Todo esto sucede mientras la economía y la sociedad gallega presentan una viveza indiscutible y nuestras posibilidades se multiplican.

El Gobierno de España acaba de recibir el visto bueno de la Comisión Europea para disponer de 93.000 millones más, correspondientes a los fondos Next Generation. Veremos cuánto le toca a Galicia. Veremos si de una vez Renfe dispone de recursos, si ese es el problema, para terminar de una vez con la discriminación que padecemos. Esos 180 euros del viaje a Madrid desde Vigo permitirían a veinte personas ir de la capital a Barcelona. Somos los empresarios, profesionales y turistas gallegos los que lo financiamos, y los vigueses sumamos otra hora más en el trayecto. ¿No hay nadie en el Gobierno de España que ponga fin a la discriminación?

*Presidente del Grupo Alvariño