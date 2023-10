Como han de lembrar todos/as os –sempre moi amables– lectores, hai cousa de tres semanas rotulabamos a nosa crónica semanal acudindo á célebre frase que figura no evanxeo apócrifo dos Feitos de Pedro e que asemade dá título á novela do premio Nobel polaco Henryk Sienkiewizc e mais ao film dirixido por Mervin LeRoy en 1951. Naquela altura, o inquérito tiña como destinatario o Sr. Núñez Feijoo. Mais agora, unha vez investido D. Alberto como líder da leal oposición, coido ben que –malia que o presidente do Goberno en funcións nin sempre semelle moi apostólico– acaso caiba interpelar o Sr. Sánchez Pérez-Castejón neses mesmos termos: xa que logo, quo vadis, Pedro?

Amnistía, encaixe de Cataluña no modelo de estado (e mais o Girona F.C. no máis alto da clasificación da Liga española: non faltará quen queira acordarse de que D. Carles Puigdement foi alcalde da capital xerundense entre 2022-2026): velaí os ingredientes da apócema máxica, emplasto…, cervantino bálsamo de Fierabrás co que o Sr. Sánchez busca suturar os males deste país de países, arquipiélagos, prazas de soberanía e autonomías revoltés adxuntos. Sen dúbida, todo un empeño afouto onde D. Pedro terá que amosar os seus (supostos) dotes de David Copperfield e/ou aínda botar man desoutros de Bret Maverick/Mel Gibson axeitando un brillante full en plena travesía do Mississippi, Annabell/Jodie Foster, Alfonso Guerra e mais a memoria de Adolfo Suárez sempre ao fondo.

"Teñen de veras Sánchez e mais os seus un novo proxecto para o Estado ou todo queda en fogos de artificio?"

Amnistía... Segundo a quen lle vaiamos prestar atención, acontece que a cousa está máis que feita e refeita. Doutores dabondo –así profesionais como, sobre todo, adventicios gurús, licenciados na universidade de Adiviña– ten a Igrexa, polo cal entendo que non vén ser o presente o lugar para emprendermos unha, sempre procelosa, navegación ao respecto. Así e todo, e desde a simple constancia dun simple peón viandante con opinión, anotar que talvez non deveña tan doado “venderlle” o xarope sen máis á clientela. Non sei vostedes, pero un servidor quixera acreditar o pálpito –xa que non a certidume– da real presenza dunha maioría de concidadáns e concidadás a interpretaren que é moi necesario atoparmos un tempo para a relaxación, a bonanza e mais o retorno á convivencia. Agora ben, mesmo aceptando que existe de veras tal sensibilidade: cales virían resultar as, de certo necesarias, contrapartidas? En bravú: aministía?; vale, ok McKey. Pero… amnistía para que/a cambio de que?

"É sabido que para determinadas esquerdas peninsulares, pronunciar/escribir Cataluña-Catalunya constitúe unha especie de sortilexio da marabillas"

Encaixe de Cataluña no modelo de estado… Coido que debería estar claro que non se actuou con acerto a comezos dos 80 (alguén obxectará, iso si, “que se fixo o que se puido facer”). Mais en calquera caso, velaí que a LOAPA –leáse “o café para todos”, pactado por populares e socialdemócratas– non trouxo a concordia harmónica senón que, ben polo contrario, foi debuxar unha falsa simetría sobre as Españas: vascos e cataláns –e aínda tamén nós– agardabamos outra delicadeza, outro respecto pola traxectoria dos pobos (e aínda polo texto constitucional: alí apenas se debuxaban tres “nacionalidades históricas”). Porén, é caso tamén de que, mellor ou peor, as autonomías foron asentar; creáronse, daquela, intereses, proveitos… ; quen máis, quen menos, tutti quanti viñeron argumentar “dereitos e débedas históricas” e, todo hai que dicilo/escribilo, incluso ás veces fantasías identitarias en technicolor. Encaixe de Cataluña, pois…; acaso, en consecuencia, a aceptación /perspectiva /prospección… dun referendo? É sabido que para determinadas esquerdas peninsulares, pronunciar/escribir Cataluña-Catalunya constitúe unha especie de sortilexio da marabillas: seica todo o que de alí procede ten, de seu, a garantía de eficaz, democrático… Secasí, cabe incluír a Junts no espazo do progresismo guay si ou tamén? E o legado de Artur Mas e Jordi Pujol?

Considerando os actuais límites constitucionais, teñen de veras Pedro Sánchez e mais os seus un novo proxecto para artellar o Estado español e que poida contar cos apoios precisos? Serán capaces os tales, daquela, de avanzaren nunha fórmula federal consensuada? Ou a cousa vai apenas de manter o poder e/ou dunha nova sesión de fogos de artificio? Penso ben que se trata de preguntas lexítimas desde o pensamento democrático-progresista. Nin que dicir ten, o tempo dará o seu veredicto: investido de mago de todas as maxias, agardemos, mentres, cantos coellos é quen de tirar Sánchez da chistera.