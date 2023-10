Anda, cogno (con perdón): los descontentos por el modo con el que el politburó del PSOE, desde su sede de la rue Ferraz, quiere colocar a Besteiro en la candidatura a la Xunta crecen. Y empiezan incluso a mosquearse no pocos en el PSdeG. A los que tienen criterio propio, que no son pocos. Por eso, insisten en que las primarias son la biblia del Partido. Por si acaso alguien se cree que puede hacer lo que le venga en gana, porque algunos indicios ya hay. y el que avisa no es traidor. ¿Eh...?

Otros, más sagaces –pero ya desde fuera–, le comentan a avecilla que las mentes pensantes de Ferraz no conocen Galicia –ni las de Moncloa tampoco, añade el pájaro por su cuenta– si creen que estar en la Comisión negociadora de los pactos le va a dar votos a don Xosé Ramón. Y lo de defender el gallego en el Congreso, quizá, pero de rebote más al BNG. En la sede nacionalista están felices porque eso de que le hagan el trabajo electoral los adversarios es un auténtico chollo. Je... El caso es que, entre la afición, comienzan a sospechar que tras tanto dime, direte y alabí se esconde el dato de que hay muchas dudas sobre el resultado electoral de aquí, cuando quiera que se celebren los comicios. De ahí que bastantes hablen ya de canguelo, y de que el único –por ahora– que parece no tenerlo es Gonzalvus. Pero creed al pajarillo: si hay pucherazo, habrá caña. Y eso, por más que se empeñen en discutirlo, va a misa. Al final, tendrán que echar a suertes lo del candidato. Ojo. En la casa de al lado, el Bloque aguarda impávido el resultado final de la quiniela socialista. En realidad, los nacionatas ya tienen los deberes hechos desde junio, cuando renovaron sus pactos con el PSOE. Ahora toca buscar el máximo rendimiento a su única acta en el Congreso. Pero el objetivo está casi cumplido: hablar de la cuestión ferroviaria, y es que, en eso, no hay nada que perder porque ya nadie se cree nada. Y quien diga lo contrario, que se fije en lo del Corredor Atlántico, del que aún solo se sabe que tiene un comisionado fantasma. ¿Capisci?