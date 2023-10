Los periódicos abundarán hoy, sin duda, en elogios sobre la enorme relevancia empresarial de José Silveira Cañizares. Todos son más que merecidos, pero a mí me interesa recordar y evocar su bonhomía. Porque José Silveira ha sido no solo un gran empresario, como lo demuestra su increíble periplo desde la humilde Extremadura de La Siberia hasta la forja del Grupo Nosa Terra XXI, sino, sobre todo, una gran persona.

He tenido relación profesional con su grupo durante más de veinticinco años, y de todo ese tiempo en que lo traté solo me quedo con una imagen: la de su sonrisa. Siempre su sonrisa y su trato amable, cariñoso, aun en los peores momentos. Llevaba dentro de él, me atrevo a sugerir, una mezcla de su tierra natal y de esa mirada oceánica del marino mercante que había sido. Ahí residía la combinación de tenacidad, austeridad y duro trabajo, heredada de la tierra extremeña, y la capacidad de ensoñación del marino frente al mar, que le llevó a imaginar primero, y a acabar construyendo después, todo un imperio naviero.

José Silveira ha sido, además, un hombre tremendamente discreto. De los que ayudan en silencio, de los que detestan la presunción. Y una persona enormemente comprometida con su entorno, como lo demostró hace muchos años tomando el control de un hospital, Povisa, que estaba al borde de la quiebra. Él lo salvó, poniendo el corazón por encima de los números y evitando que cientos de trabajadores quedasen en la calle.

Nos queda, en la hora aciaga de su muerte, el consuelo de su recuerdo. De su extraordinaria inteligencia emocional, con la que echaba abajo todos los prejuicios, de la manera tranquila con la que se fue apartando del mundanal ruido, del respeto profundo que logró erigir hacia él en todos lo que tuvimos la suerte de conocerlo.

Descanse en paz, mi querido Sr. Silveira.