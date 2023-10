O regreso dos chinches

Seica en Tomiño están sentindo incomodidade pola sobreabundancia de moscas ao tempo que París clama aos poderes da República porque interveñan contra o renacemento dos chinches en todo o territorio francés. Centrémonos nos chinches, sendo conscientes do medo ancestral ás pragas que ameazan a xente na Biblia hebrea e nos relatos míticos de todos os pobos.

O cabaleiro Linneo (aseñorado así por Sarmiento) denominara Cimex lectularius aquela especie de chinche que zuga o sangue dos humanos. E ficou clasificada e etiquetada para sempre. Trátase dun insecto hemíptero que atrofiou as ás e que se desloca en veloces corridas nocturnas para achuchar o sangue das persoas que dormen. Polo día achántase en laños, resgandixas das camas, mobiliario, roupa amoreada. Velaí, pois, o Cimex que se especializou no sangue da nosa especie desde a noite da hominización mentres outros conxéneres próximos facían o propio con determinados morcegos e aves.

Sendo eu mozo descobrín un chinche que parecía durmir nunha rugosidade do teito e se deixaba caer na cama por gozar do sangue meu. Aquela observación forneceume tema para un conto que, sen embargo, trata dun asunto distante da entomoloxía. Eu digo e escribo chinche (en masculino) aínda que coñeza as formas “percebello” e “percebexo” que forman parte do tesouro innumerábel do noso léxico. Hai sempre quen pensa que o étimo de chinche sexa italiano ou mozárabe ou arcaísmo panrománico: non sei.

Cando no mundo trunfaron os insecticidas a base de DDT (en Galicia, o ZZ de Zeltia do Porriño) parecía inminente o exterminio dos chinches. Pero eles sempre regresan, especialmente en casos nos que o outono ven quente e os insectos revigorizan a reprodución coa constancia das calores, alén de factores coma a retirada do comercio de produtos insecticidas sintéticos.

No intre de redacción desta bagatela, xusto agora, irrompe na acordanza a figura severa, sabia, sobria de don Luís Iglesias, ilustre entomólogo (naturalista de varios intereses) e autor dunha sólida Biología de los parásitos del hombre (Madrid, 1947) que moitas promocións de alumnos de Medicina estudaron na facultade compostelá. Na parasitoloxía de Luís Iglesias trátase moi completamente do chinche. O autor nacera en Teis e (polo seu casamento) viviu moi unido a Celanova. Sempre, nos seus estudos zoolóxicos, fixo constar o nome galego das especies de que trataba. El foi un dos primeiros en usar o noso idioma na comunicación científica. Nunha apertura de curso da USC leu unha prosa literaria sobre insectos que evocaba intencionalmente as de Fabre. Presidiu o Seminario de Estudos Galegos durante a República. O museo de Historia Natural da Universidade Compostelá foi creación de Luís Iglesias e perpetúa o seu nome. No entanto, o mundo continúa e o chinche regresa ao leito dos humanos.