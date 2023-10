Cuatro Cosas

Alegraos, fratres; habemus –por fin– un elegido por la providencia petrusiana para salvar algo de lo mucho que no va bien. O para ser del todo exactos, con el fin de disfrazar la realidad casi mejor que lo hace “Rasputín” Bolaños. Pero no hay problema: ya se ha puesto con ello el politburó. Y que nadie piense que avecilla se refiere a Besteiro, cuya candidatura a la Xunta puede ser única –y digital– por orden directa del zar de todas las Españas. Que, al paso que van, acabará convirtiéndose en un número más reducido que hasta ahora. Lo cual rebaja mucho el curre imprescindible para gobernar. ¡Oh, yeah!

Calma: avecilla no dará –aún– el nombre del salvador, pero sí lo que hace: es diputado gallego, y, por lo bien que cumple las consignas del mando, un petrusiano entusiasta, con ganas de ascender. Por eso, quizá, acusa a la Xunta de no “mover” los dineros que le otorga el Gobierno central para después quejarse de que no los recibe, ytaltal. O seas, lo mismito que aseguraba el actual delegalito –en funciones– y con el mismo olvido: explicar a la población cuánto, cómo, por qué y a quién, si lo hay, le otorgaron aquí de los fondos europeos. Y qué hay del segundo PERTE del motor, por ejemplo y sin ir más lejos. Y lo que pasó de verdad con. el primero. ¿Eh?

Claro que, como en todas partes cuecen habas y las desgracias nunca vienen solas, también en el PP(E), con el cuartel general en la madrileña Génova Street, aparecen diversas corrientes, aunque por ahora subterráneas. El último ruxe/ruxe que le cuentan a Anacleto, es la resurrección de discrepancias internas,. ahora que falló la investidura. Y resucitan, parece, rumores originarios de fuentes inteligentes del lobby gallego que aún resiste allí. Porque hablan de “actualizar y modernizar” –para ser finos en el decir– el sistema de inteligencia del partido. Bueno, si de eso existe, porque a veces no se nota. Sobre todo al tratar con los de la jauría mediática. Uyuyuy...

Las mismas fuentes, pero un pelín más discretas, se muestran preocupadas a causa, dicen, de haber detectado conexiones entre los supuestos “reformadores de la reforma” con la periferia de Vox. Y como aún quedan en el PP quienes osan comentar –bajito...– los fallos evidentes y quizá determinantes habidos en la recta final de la campaña del 23-J, en el lobby hay quien cree que Isabel III sería a la que gustasen más las modificaciones de que se habla. Por supuesto, oficiosamente, porque los rumores se desmienten y lo otro lo consideran “mala literatura”, que ya hay que echarle valor si se cuentan los que difunden sus fontaneros. ¿Capisci?