Uno no pudo asistir este año a la comida en el Hotel Coia de Vigo con que se celebra el día de la Policía, “Los Santos Ángeles Custodios”, pero sabemos que asistieron a la misma entre 80 y 90 jubilados de la Policía Nacional. Gente que hubo de lidiar, los mayores, del encuentro con más de 80, desde los años 50, y conocieron desde los tiempos más duros hasta los cambios que se fueron operando en la organización y efectivos de este Cuerpo. Hubo gaitas, no faltaron cánticos.... y se despidieron hasta la próxima cita.

Fernández Sendín, un asturiano que es un lujo para Galicia (y Covelo)

Este home non ten acougo y las tierras de Covelo, las de Paradanta y Condado han tenido la suerte de disfrutarlo entre los suyos como descubridor y promotor de su riqueza etnográfica, antropológica, sociológica... Hablo de Maximino Fernández Sendín, con quien tengo cita en días próximos porque, si ya conocía la activa existencia de este asturiano enamorado de Galicia, ahora sé de sus haberes. Mi colega José Miguel Bóo estuvo el otro día saltando con él las poldras de Covelo, visitando su Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz en el que pacientemente ha ido recogiendo en 50 años infinidad de piezas de nuestra memoria.... De poldras, pasos y pasaderas... esos puentes antañones para cruzar los ríos, trata su último libro pero antes tiene otros siete que hablan de su curiosidad vital. Energía solar, La Graña y los grañudos, La clave de la felicidad, Historia del Pan, Galicia, el cruceiro y su origen, Alfonso I de la Amazonía. La increíble y veraz historia de Alfonso Graña el gallego que reinó entre las tribus jíbaras... En la actualidad es Presidente del “Centro de Estudios de A Paradanta y O Condado” (Pontevedra), propietario y director de la “Casa Museo Pazo da Cruz” en Covelo (Pontevedra), “Casa Museo en Santiago” (Trubia, Oviedo) y “Casa Museo Leónides” (A Graña, Covelo). Un tipo inasequible al desaliento este Maximino.

Sin subvenciones, su Casa Museo Pazo da Cruz recibe altas notas

Tengo cita pendiente en su Casa Museo Pazo da Cruz, en Covelo, que ha enseñado a tantos cientos de personas venidas de los lugares más diversos y que, a pesar de la riqueza que encierra y puntuaciones que en Google Map ha obtenido, que superan hasta al castillo de Villasobroso, no goza de subvención alguna. Me cuenta Maximino que alberga una de las colecciones privadas más importantes de Galicia, con más de 4.000 piezas y más de 3.000 documentos gráficos y audiovisuales. Menos mal que, para paliar gastos, el material etnográfico como la casa en sí misma, pueden ser alquilados para rodajes, spots publicitarios, cortometrajes, programas de TV, exposiciones, videoclips, etc. Este empresario, escritor y hasta inventor es un lujo para Galicia por cuya cultura, aún siendo asturiano, pelea más que un gallego.

Experiencias cercanas a la muerte

A no poca gente le interesan esas experiencias cercanas a la muerte, conocidas por ECM y explicadas o interpretadas de muy diversas formas, tanto desde el punto de vista científico desde la neurociencia, que las reduce a mecanismos físico-químicos normales, como otras teorías o hipótesis de mayor alcance no asumidas por la misma. Ya os aviso de que el viernes, 6, a las 20 horas en la cafetería Peregrinus (Urzáiz, 5), estará Fernando Magdalena (padre) para explicar la suya, que le ocurrió en Gran Canaria. Dice él que “fue una experiencia consciente, testificada por otras personas y personal médico; pasé por el conocido túnel oscuro y entré en otra maravillosa Dimensión, llena de Luz y contacté con un Ser superior, que me abrazó y me llenó de gozo”.