Por fin alguien lo ha reconocido. Claramente. Fue Liz Wheeler, una joven comentarista conservadora, en una entrevista con Glenn Beck. Para ella, el adoctrinamiento, en sí mismo, no es inmoral. Lo único malo de adoctrinar a los niños en las escuelas es que lo están haciendo los otros, los progresistas. Glenn Beck asentía mientras ella hablaba. Porque Wheeler tan solo verbalizaba lo que otros muchos piensan, claro. Pero no todos lo comparten tan abiertamente. El gobierno, de acuerdo con esta visión, es un instrumento para acabar con una hegemonía cultural (de la izquierda) e imponer una nueva (de la derecha).

Ron DeSantis, el candidato que abandera la lucha contra el supuesto dominio de la izquierda en las escuelas, jamás ha dicho en público que su objetivo es hacer que los estudiantes sean más conservadores. Él, sin embargo, sí que ha sugerido que el adoctrinamiento es una práctica, si no inmoral, al menos errónea. “Necesitamos educación en este país, no adoctrinamiento”, repite con insistencia el gobernador de Florida. Los otros candidatos tampoco han propuesto un plan como el que sugiere Wheeler. ¿Por qué? El adoctrinamiento, como la censura y el sectarismo (dos conceptos, estos últimos, íntimamente relacionados con el primero), suelen utilizarse como arma arrojadiza en la batalla ideológica: son siempre los adversarios/enemigos quienes lo ponen en práctica.

Los que se quejan del intervencionismo del gobierno también exigen su presencia inmediata durante una catástrofe y no dudan en recurrir a él para imponer su pensamiento. Los gobernantes premian a los artistas políticamente más cercanos. Ocurre algo parecido con el poder judicial y los medios de comunicación; se les acusa de estar politizados, pero de ellos se espera, al mismo tiempo, que satisfagan determinadas demandas políticas, no que cumplan con sus funciones de la manera más rigurosa posible. El periodista fracasa cuando no es veraz, no cuando publica informaciones que no nos gustan. El juez se equivoca cuando prevarica, no cuando falla en nuestra contra.

Expresiones como “la judicialización de la política” o “la politización de la justicia”, de tanto uso (y abuso) en España y en Estados Unidos, sólo se aplican en una dirección; lo que se esconde detrás de ellas es el lamento de que vaya ganando el adversario. Se judicializará la política lo que haga falta para alcanzar los objetivos propuestos, mientras sean los míos, y se seguirá politizando la justicia si siguen mandando los nuestros. Por eso no significan nada en boca de quienes las pronuncian. Wheeler cree en el adoctrinamiento como un mecanismo eficaz para la creación de “estadounidenses verdaderos”, como DeSantis. La ideología se confunde de ese modo con la (única) forma de entender el país; lo demás es traición e ideas extranjerizantes. Ocurre que los que desean adoctrinar suelen venir adoctrinados de casa. Y todo lo que no se ajusta a su doctrina es (siempre) adoctrinamiento.