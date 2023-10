Ya fue hace unos días pero no queremos dejar pasar ese encuentro en Beade y en el bar Barranco para celebrar los 55 de Alfonso Vila, “Bade”. Ante un gran cocido se dieron cita más de 30 personas y allí estaban amigos de la infancia, de juventud y otros que se fueron uniendo después a lo largo de la vida. Sopló las velas como es de rigor y a los postres se brindó con sidra de Bembrive. Miradlos, qué alegres y cómplices ellos.

Incendio en Murcia: un aviso para que miremos nuestro propio ombligo

¿Tenía que pasar esto para que se enteraran de que seguía abierta la discoteca? Eso se preguntaba compungida ante las cámaras la familiar de un desaparecido en el incendio ocurrido en la discoteca murciana. El Ayuntamiento no había renovado su licencia pero, al parecer, no había ejercido control alguno para impedir que siguiera abierta, como ajeno incluso al despliegue publicitario que seguía haciendo de sus fiestas. ¿Por qué no nos miramos en Vigo nuestro propio ombligo? Conozco sobradamente el mundo de la noche y eso me permite hacer una pregunta incómoda, ¿trabajan con las licencias oportunas como la de actividad nuestros negocios de la noche de modo que el local cumpla con todos los requisitos para abrir al público en condiciones de seguridad, sin generar riesgos a los clientes, trabajadores y vecinos, o al medio ambiente? Podríamos llevarnos una sorpresa aunque, por ahora, no afirme ni niegue nada. ¿Ocurre lo mismo de día y hay negocios cuyas obras de apertura se realizan sin solicitud de licencia y llegan a abrirse sin ella porque no existe control municipal si no hay denuncia vecinal? Seguro. Véase también si hay ya por ahí obras de bajos comerciales para convertirlos en viviendas que no estén cumpliendo la nueva normativa de la Xunta. No se les controla. ¿Mellor non menealo?

Abusos en los jesuitas de Vigo: los inaceptables daños colaterales

Al colegio de los Jesuitas de Vigo le tocó estar en el ojo de ese excelente programa, Salvados, que con acierto gestiona el vigués Gonzo, exalumno del mismo y cuyo último libro le presenté yo en Vigo. Los abusos sexuales, la violencia en la enseñanza en el pasado... fueron las documentadas denuncias que el domingo volcó el programa, a lo que siguió el lunes una página en El País, que anda en cruzada para descubrir los entresijos de la pederastia en colegios religiosos en la España de ayer y que valientemente denuncian algunos de los que les tocaron sufrirla. A punto estoy de apostar doble contra sencillo que es mi promoción de los Jesuitas en los años 60 la que aparece en la foto con que ilustraba El País su información, y mis compañeros los que están en la imagen con las caras veladas. ¡Qué casualidad! Bueno, bien está sacar a la luz las llagas del pasado (que a muchos afectados les supuran hasta hoy) pero también hay que decir que los árboles no pueden impedir ver el bosque, que es su gran labor de enseñanza (la de este colegio) en más de siglo y medio aquí. Somos muchos, supongo, los que miramos con orgullo nuestro pasado colegial porque, como dijo en FARO el psicólogo Jorge Valladares, al lado del colegio como institución franquista en el pasado, hay también un colegio particular y distinto para cada alumno en función de su subjetividad y las experiencias vividas. Y como bien me comentó alguno de los antiguos alumnos de una promoción cercana a la de Gonzo, hay daños colaterales inaceptables a jesuitas o profesores seglares que entregaron su vida al colegio, que no podrán defenderse, y nada tienen que ver con esto. Casi todos. Y sienten sobre ellos una velada acusación porque la gente tiende a simplificar y confundir la parte con el todo. El periodismo descubre, da luz como en este caso pero, a veces, facilita sin quererlo que se confunda el culo con las témporas.