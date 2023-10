Demasiado pronto

Es posible que no se acepte como verdad revelada, pero sí como una evidencia, la opinión de quien escribe acerca de que eso de los plazos en lo que respecta a cuándo se inicia y termina una campaña electoral. Desde luego no se discute que existan y que están reguladas, pero sí que se les conceda un auténtico respeto a su espíritu. Cierto que no se solicita directamente el voto ni se hace propaganda electoral directa, pero todo el mundo sabe que en la “pre” (campaña), de duración variable, se practica la caza del rival con todo tipo de fuego, amigo u hostil, nadie se preocupa demasiado de los límites propagandísticos y ya ni se diga de los plazos oficiales de los sondeos, o de la exactitud de los programas primero y de su cumplimiento después.

Pero, de todo ello, quizá lo peor resulte la naturalidad con que bastantes políticos mienten o se contradicen alegando, después, que no son engaños intencionados sino “cambios de opinión”. Y no menos malo es que eso parece ya algo “natural”, sobre todo aquí, entre Pirineos y el estrecho de Gibraltar. Expuesto el introito, probablemente haya de ser completado con una observación: se habla de las campañas electorales y su circunstancia no sólo porque exista una lejana probabilidad de que se repitan las generales. Y se dice “lejana” porque no es fácil que el señor Sánchez acceda a lo imposible constitucional ni que sus socios chantajistas vayan más allá de lo que ahora pueden conseguir: son maestros en plazos, y no les conviene que corra riesgo de caer.

No puede decirse lo mismo, sobre la distancia temporal de otros comicios: los gallegos. “Tocan” al final de la primavera próxima, y el presidente de la Xunta, que debe convocarlas, ha reiterado que no es necesario adelantar las fechas. Pero si se analizan despacio los asuntos que a las fuerzas políticas parlamentarias corresponde –el PP, mayoritario y estable, gobernar resolviendo, o intentándolo, asuntos propios de la gente del común; el BNG en ascenso y decidido a intentar lo más difícil y el PSdeG, con graves heridas internas y luchando por no caer en la insignificancia– se verá que los defectos señalados –desde el punto de vista de quien escribe– se repiten cada vez con mayor claridad y crudeza en este Antiguo Reino.

Claro que, en esto, llegó lo del “autobús”. Es decir, el anuncio de que el Gobierno gallego va a fletar un vehículo para que don Alfonso Rueda pueda visitar toda esta tierra y charlar con sus habitantes para conocer de cerca sus inquietudes. La iniciativa, visto lo que hay por ahí adelante, no tiene por qué ser criticada como si fuera un pistoletazo de salida para las autonómicas. Pero fue recibida por la oposición como si realmente se tratara del decreto de convocatoria. Y seguramente algo habrá de ello: por eso la sabiduría popular dejó claro que “si ruge como un león, huele como un león y tiene pinta de león, es un león”.

Eso no cuadra, sin embargo, con las varias veces que don Alfonso reiteró que no había motivo alguno para cambiar las fechas previstas. Y, sobre todo, que al estar garantizada la estabilidad política todavía sería más innecesario mover calendarios. Cierto que ese oficio es dinámico, es decir, variable, que los criterios por los que se rige son elásticos y que en consecuencia entre el dicho y el hecho casi siempre hay un trecho. Cierto que el presidente puede y debe mudar de opinión cuando el país lo requiera, pero eso no parece que esté sucediendo: más bien semeja que el titular de la Xunta pretende aprovechar el malestar social por la amnistía y el referéndum –y de paso la orfandad del PSdeG en el asunto de su candidato–, aunque eso tampoco es reprochable. Lo hacen todos, pero ahora mismo que lo haga él parece demasiado pronto.