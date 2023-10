O galego, umha língua sentimental e das classes baixas

As intervençons dos parlamentares dos partidos políticos “Sumar” e o “Bloco Nacionalista Galego” (BNG) merecem alguns comentários. Começamos pola dissertaçom da porta-voz de “Sumar”, um conglomerado de partidos cujo principal objetivo parece ser manter-se nas poltronas. As ideias fundamentais da sua intervençom correspondem a um discurso parlamentar de Castelao (18-IX-1931), porém esta citaçom hoje fica anacrónica e impertinente. Asseverar que o galego é a língua dos obreiros, dos labregos, dos marinheiros... nom deixa de ser umha prova do desconhecimento da situaçom do galego na História e na atualidade, pois tivo um passado glorioso até o século XIII. Além do mais, Rosalia, Curros, Pondal, Murguia, Biqueira, Risco, Cuevilhas, Vilar Ponte, Castelao, Paz Andrade, Otero Pedraio, Carvalho Calero, Guerra da Cal, Jenaro Marinhas... eram pessoas cultas, das classes médias ou altas e conhecedoras da cultura de outros países europeus, a de Portugal, a da Irlanda, a da Alemanha. O uso do galego era evidente na Faculdade de Filosofia e Letras, na de História ou Económicas nas décadas de 1970, 1980 com publicaçons científicas bem qualificadas, redigidas na norma correta e internacional (nom no “galego torto”).

No que diz respeito ao BNG, deveria corrigir o castelhanismo, manifesto na palavra “bloque”, o correto seria utilizar “bloco”. Porém, a sua intervençom foi muito mais precisa e fundamentada na História e a língua utilizada muito mais correta, porém deveria melhorar-se no futuro. Lembrou que o galego é umha língua universal, contodo como outros parlamentares quando citou Castelao, mutilou fragmentos da sua obra “Sempre em Galiza” (1944), nos quais Castelao defende a unidade lingüística galego-português, com a afirmaçom de que “estamos fartos de saber que o galego é filho do latim e pai do português”, e o reconhecimento de que graças a Portugal o galego é um idioma universal, extenso e útil, fala de príncipes e floresce em Portugal, o Brasil... Os tempos som chegados para que o BNG execute estes princípios e postulados, a teoria sem a prática tem pouca validez. Tampouco procede reivindicar a incorporaçom do galego no Parlamento Europeu pois já o está sob o nome de português.

O idioma galego necessita muito mais do que a simpatia dos parlamentares, nom é umha língua sentimental, é a língua habitual de pessoas cultas e de muitos profissionais, porém deve acrescentar o seu uso na sociedade. Às Câmaras nom há que ir para a leitura, há que debater os textos apresentados bem elaborados e estudados, nom divagar ou nom responder, fazer negociaçons, réplicas, contra-réplicas, com fluidez. Este foro deve estar presidido pola cortesia, o respeito, a objetividade, a dignidade. Lamentamos que esta iniciativa hipócrita e cínica surja pola necessidade do suporte político a determinados partidos políticos, nom por um convencimento real da situaçom lingüística.

*Professora Catedrática de Universidade