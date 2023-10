Se nos fue el pasado viernes con casi 100 años María Jesús Sanjurjo Aranaz, y aquí traemos una foto suya, rescatada de su archivo de 2018-19, por la memoria de Vigo que ella representó. Fue la última nieta de Concepción Otero García y Antonio Sanjurjo Badía, quien diseñó y construyó en ocho semanas en sus talleres vigueses de La Industriosa un ingenio submarino con motivo de la fugaz guerra hispano-estadounidense en la Cuba de 1898. Ahí la veis en foto de 2018 en el Museo del Mar de Vigo donde está expuesto, con su hijo José Brasa Sanjurjo, sus sobrinos Manuel Sanjurjo y Belén Borrás Sanjurjo, su sobrino nieto Jaime Vázquez Sanjurjo, el alcalde de Vigo, Caballero, Comandante de Marina, el expresidente del Puerto Enrique López Veiga y exdelegado de la Xunta Ignacio López-Chaves.

Una boda en el Pazo da Moreira: Antón Abreu, su gestor, con la brasileira Jacki Costa

No muy lejos de la cocina y lareira del ponteareano Pazo da Moreira en la que Rosa María Pérez nos preparó al inolvidable Antón Abreu Franco (su marido) y a mí (su amigo) unas vieiras y unas cocochas de bacalao de gloria bendita, se casó hace días su hijo, Antón Abreu, ante unos 120 invitados, con la brasileira nacionalizada española Jacki Costa de Souza, a quien yo le conozco peluquería en la calle García Barbón. ¡Qué boda más emotiva, que fue civil aunque no oculta Antón su deseo de hacerla por la Iglesia! Los casó la alcaldesa ponteareana Nava Castro, muy amiga del padre, de aquel Antón Abreu que se nos fue en 2021 y fue pionero del suministro de carne congelada a nuestros buques de pesca, recorredor con este hijo del Amazonas en busca del rey gallego de los jíbaros, tanguero empedernido y hombre muy festivo, cuya vida tan rica me impulsó a hacerle sus Memorias para FARO. Nava habló del padre pero también el párroco de Moreira invitado, Ángel Fernández Prado, por cierto apasionado director de cine amateur. Debo decir que Antón casó a la mejor edad, 63 (ella con 60 quiso casarse con tacones y no bastones). Luego los novios se fueron a la Dominicana aunque solo una semana porque Antón es quien lleva las bodas en La Moreira, y había que dar atención a otras en su pazo.

Floreano, el personaje de Gogue, un protagonista en el libro de J. Skinner

No sé si el escocés avecindado en Vigo hace más de 40 años James Skinner conoció a Antón Abreu padre pero seguro que le hubiera encantado, porque ambos tuvieron una vida muy rica en experiencias que Antón ya no puede contar pero sí James, que solo tiene 85 (los cumple dentro de unos días). Hablo de Skinner, a quien también le hicimos sus Memorias, porque acabo de hallar por azar en casa su libro My book on short stories and other dribble, que habla de anécdotas y reflexiones de sus viajes por el mundo. Escrito en inglés, para su único capítulo en castellano utiliza como protagonista a un personaje que él sigue en FARO desde que llegó a Vigo: Floreano, el paisano de boina creado por nuestro fantástico viñetista Gogue. Y es que le recordó a un gallego que conoció cuando vivió un tiempo en el interior de Galicia. James Skinner llegó a Vigo con el Cable Inglés y aquí quedó enamorado de una nativa olívica, pero pasó por su trabajo largas temporadas en Irán, EE UU, Chile, Argentina, Panamá... Larga memoria.

Juntos, a casi un siglo de distancia

Dentro de unos días estaré en una comida de los Franco&Cía en Vigo en la que se dará una anécdota muy singular: la mayor de los Franco, Amalia, que cumple en meses 100 años, coincidirá con el más pequeño que solo tiene unos días. ¡Un siglo de diferencia en la misma familia y ante la misma barra de un bar! El bebito, Guillermo, es hijo de Pedro e Icía Nistal Franco, psiquiatra infantil en el Álvaro Cunqueiro, y primer nieto de Manuel y la ginecóloga Tamara Franco. La a punto centenaria Amalia vive en New York y vino tan campante a pasar el verano en su Vigo natal, donde tiene a parte de su familia.